Ефремова допрашивали по делу о наркотиках в качестве свидетеля

Москва, 11 июня. Виновник смертельного ДТП в Москве актер Михаил Ефремов был допрошен в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В полиции уточнили, что с Ефремовым в четверг «проведены следственные действия» по делу о резонансной автокатастрофе.

«Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ», — сообщили в МВД.

После допроса Ефремов отправился в свою квартиру.

Во вторник суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, сообщали «Известия». Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков

Многие общественные деятели, звезды шоу-бизнеса и политики потребовали не делать Ефремову никаких скидок, и как следует наказать артиста за езду в пьяном виде и смерть человека. В частности, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что совершивший смертельное ДТП в пьяном виде актер должен оказаться в тюрьме, потому что это необходимо российскому обществу.

По его мнению, если известному актеру дадут реальный тюремный срок, то все те, кто сегодня внимательно следит за развитием событий, поймут, что неотвратимость наказания в нашей стране существует и закон един для всех.