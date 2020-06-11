Миллионные нестыковки нашли в финотчетах штабов Навального

Москва, 11 июня. Глава признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный и его помощник Леонид Волков опубликовали официальный отчет о том, сколько получили и куда потратили деньги их региональные штабы в 2019 году. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло обратил внимание, что в обнародованных отчетах есть существенные противоречия.

Ремесло отмечает, что на данный момент действуют как минимум три НКО, со счетов которых финансируется деятельность региональных штабов Навального. Данные организации выплачивают зарплаты сотрудникам, платят за аренду помещений и т. д.

Первая — «Фонд защиты прав граждан «Штаб», во главе которой стоит координатор штаба Навального Лилия Чанышева. Вторая — «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) под руководством Сергея Бойко, близкого друга Волкова. Третья — «Фонд организации и координации защиты прав граждан», ее глава — Ильдар Закиров, ранее руководивший ликвидированным «Фондом правового обеспечения граждан».

Илья Ремесло отмечает, что финансы среди штабов распределяются следующим образом: деньги, поступающие, в том числе из-за рубежа, попадают на счета Волкова и его биткоин-кошелек, после чего распределяются в эти НКО. При этом штабы не зарегистрированы как самостоятельные юридические лица. Ремесло объясняет, что посредничество Волкова дает НКО возможность не регистрироваться в качестве иноагентов — формально средства к ним поступают от гражданина РФ.

Как отмечает юрист, у Навального с Волковым имеется еще и «черная бухгалтерия». Если верить отчету Волкова, то за прошлый год ФБК получил в биткоинах 9,7 млн рублей пожертвований. Поступление средств в биткоин-кошелек можно отследить через систему открытого блокчейна. Проверка показала, что за 2019 год на кошелек Волкова «упало» более 105 биткоинов. По средневзвешенному курсу — это свыше 42 млн рублей. При этом Волков отмечал, что через биткоины ФБК получил около 10 млн рублей.

Также Ремесло проверил информацию о том, что за год штабы якобы потратили 191,4 млн рублей. Если сложить расходы всех штабов, то получается 103 млн, но не 191,4 млн (Фонд защиты прав граждан «Штаб» потратил 43,7 млн, ФЗПГ — 3 млн, Фонд организации и координации защиты прав граждан — 57 млн). До марта прошлого года функционировало еще одно юридическое лицо — Фонд правового обеспечения граждан, принципиально не подававший отчеты в министерство юстиции. Но за 3 месяца существования он не мог потратить «пропавшие» 90 млн рублей.

Юрист отмечает, что налоговая служба банкротит Фонд защиты прав граждан «Штаб», так как он не уплатил долги по налогам в размере 10 млн рублей. Волков в своем отчете эти детали решил опустить. Илья Ремесло говорит, что собранные материалы направит в налоговую и Генпрокуратуру, чтобы выяснить, куда уходят сотни миллионов пожертвований ФБК и почему помощник Навального не отобразил это в своем отчете.

Ранее сообщалось, что штатный юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом, Евгений Замятин оказался владельцем фирмы, продающей мерч организации. Компания является «вторым кошельком» для ФБК и Навального. В прошлом году Замятин 16 раз вносил на счета своей фирмы разные суммы денег. В общей сложности он перечислил 8,6 млн рублей. Источник поступления средств неизвестен, эксперты сомневаются, что Замятин мог лично обладать таким объемом денег.