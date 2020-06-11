МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России

Киев, 11 июня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) вновь попросил Евросоюз усилить санкции против России, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что для того, чтобы «реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным».

Кулеба обвинил российскую сторону в якобы нежелании выполнять договоренности «нормандского саммита», прошедшего в Париже, а также в ограничении доступа в Донбассе представителям ОБСЕ. Возмущение Кулебы также вызвал факт выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне гражданской войны в Донбассе. Украина бездоказательно обвинила Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. А в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия при этом не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Ситуацию в Донбассе пытаются урегулировать не только в рамках «нормандского формата», но также на площадке в Минске в рамках встреч контактной подгруппы. Но Киев систематически нарушает Минские соглашения.