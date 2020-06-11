Названы регионы РФ с самой благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу

Москва, 11 июня. Благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе РФ, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что на данный момент в 21 регионе наблюдается спокойная обстановка с COVID-19.

«Можно назвать несколько регионов (где благоприятная эпидемиологическая обстановка. — Прим. ФАН), например, Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», — говорит Мурашко.

При этом министр напомнил о важности соблюдать правила гигиены и карантинные ограничения.

Также Мурашко отмечал, что для борьбы с распространением коронавируса в России может использоваться «плавающий режим ограничений», передает RT. Глава Минздрава говорит, что ограничения могут, например, действовать по выходным дням.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы не покидать свои дома в праздничные дни. Он подчеркнул, что проведение массовых мероприятий в Москве пока остается под запретом, поэтому жителям столицы лучше оставаться дома в День России.

Напомним, что согласно последним данным, в России зафиксировано более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6,5 тыс. человек умерли. Более 260 тыс. пациентов полностью выздоровели.