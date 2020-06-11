ФАН публикует фото с места крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

Рязань, 11 июня. Легкомоторный самолет «Бекас» RA 06436 потерпел крушение в Рязанской области. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона, пилот погиб.

Сигнал о падении самолета поступил спасателям в 20.25 (время совпадает с московским). Самолет разбился недалеко от населенного пункта Сасыкино Шиловского района, в районе поворота на Сапожок.

По данным ФАН, легкий самолет «Бекас» принадлежит ИП Девяткин Юрий Львович. По предварительным данным, он был за штурвалом во время катастрофы.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что «в результате падения самолета разрушений нет, возгорания нет, розлива топлива нет». Предположительно, самолет проводил обработку полей.