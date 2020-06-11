Политологи объяснили важность поправки в конституцию о неприкосновенности экс-президентов

Москва, 11 июня. С поправками в Конституцию РФ вводится такое понятие, как неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Экс-главы государства и ранее обладали юридическим иммунитетом, но есть шанс, что после 1 июля бывшие президенты станут конституционно «невосприимчивыми» к уголовной и административной ответственности.

«Это пример того, чтобы обеспечить стабильность власти. Чтобы у различных представителей блоков, элит не возникало желания устроить какую-то травлю», — объясняет предложенную поправку политолог Иван Аркатов.

Он отмечает, что предпосылками к «бетонированию» в конституции права главы государства на неприкосновенность стали технологии «цветных революций».

Политолог и аналитик Александр Асафов подчеркивает, что особое юридическое положение бывшего президента — это дань уважения политику, посвятившего часть жизни работе на высшем государственном посту.

«Это обезопасит президента от необоснованных преследований в дальнейшем, — отмечает Асафов.

Эксперт говорит, что во всех странах находятся силы, которые желают предъявить экс-президентам претензии, независимо от их популярности и успешности их деятельности.

Отмечается, что единственная форма ответственности, которая предусмотрена для действующего президента — импичмент. Для бывших глав государства в поправках к статьям 93 и 102 прописана процедура лишения неприкосновенности. Она относится к ведению Совфеда на основании выдвинутого Госдумой обвинения. Среди причин для обвинения — государственная измена или другие тяжкие преступления.

В поправке к 95-й статье отмечается, что после окончания срока полномочий президент пожизненно остается членом Совета Федерации, принимающего решения о его же неприкосновенности. При этом сами сенаторы также являются неприкосновенными.

«Это такая перестраховка. Возможно, она под собой подразумевает еще ряд политических шагов, которые мы пока просто еще не видим», — объясняет Аркатов.

Политолог предполагает, что благодаря данной поправке создаются условия, которые позволят действующему президенту РФ Владимиру Путину подготовить преемника в 2024-году, при этом не оставшись «хромой уткой».

Напомним, что голосование в поддержку поправок в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Заключительный день голосования станет выходным.

Ранее сообщалось, что участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в конституцию планируют принять 67% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Также отмечается, что ЦИК РФ одобрил проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области в онлайн-формате. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня на портале «Госуслуги».