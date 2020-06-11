Путин уволил замминистра юстиции Новака и замглавы СК РФ Лазутова

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин уволил заместителя главы Министерства юстиции РФ Дениса Новака, а также замглаву СК России Илью Лазутова. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Глава государства освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ Илью Лазутова и замглавы министра юстиции России Дениса Новака. Кроме того, президент назначил Александра Хабарова заместителем главы ФСИН России.