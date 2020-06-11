Сотрудники Росгвардии из Подмосковья сдали 35 литров крови в честь Дня донора

Москва, 11 июня. Около 70 сотрудников спецподразделения и Сергиев-Посадского отдела Росгвардии сдали кровь в честь Дня донора.

Забор крови осуществлялся в передвижном медкомплексе, оснащенном необходимым оборудованием. Перед сдачей крови доноры прошли обследование и сдали анализы.

Врач выездной бригады станции переливания крови Подмосковья Галина Бачуркина поблагодарила росгвардейцев за активное участие в сдаче донорской крови.

«Вы находите время, чтобы прийти на помощь людям, которые нуждаются как в экстренном, так и в плановом переливании крови», — приводит слова врача пресс-служба Росгвардии.

Медики собрали 35 литров крови, которая будет передана в медицинские учреждения. Офицер медицинской части ОМОН «Пересвет» майор полиции Владимир Вайгент отметил, что росгвардейцы ежегодно становятся донорами. Сотрудники ведомства знают, что такое риск, и понимают важность своевременной помощи, отметил он.

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