Зеленский охарактеризовал ситуацию на Украине одним словом

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно очень емко и честно охарактеризовал ситуацию в стране: Украина, по его словам, находится в «полной сраке».

Интервью Зеленского «на колесах» с журналистом одного из украинских изданий стало неожиданно популярным. Ранее общественность широко обсуждала его заявление о том, что он хотел специально заболеть коронавирусом, чтобы показать жителям своей страны, что пневмония нового типа — «это не чума».

Своеобразно журналист и глава государства обсудили и ситуацию в стране, передает «Русская весна».

На вопрос корреспондента о том, как Зеленский после года своего президентства может оценить ситуацию в стране, ответ был кратким, но очень емким.

«Прежде всего, ты видишь, что разрушено почти все», — заявил Зеленский.

«Проще говоря, в стране «срака»?» — уточнил корреспондент.

«Полная. Полная!» — добавил глава государства.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что испытывает чувство стыда за некоторые шутки студии «Квартал-95», основателем которой он является. До избрания президентом Зеленский в одном из номеров шоу «Вечерний квартал», сказал, что Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, которая готова на что угодно.

Однако теперь Зеленский утверждает, что шутка была о финансовой несамостоятельности украинской системы, которая должна быть независима от других. Он также добавил, что никогда не называл Украину проституткой, а также не хотел кого-либо обидеть данной шуткой.