Москва, 11 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы не покидать свои дома в праздничные дни.

Он напомнил, что проведение массовых мероприятий в Москве пока остается под запретом, поэтому жителям столицы лучше оставаться дома в День России. Собянин также добавил, что парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне посмотреть по телевизору.

«Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада 24 июня, но лучше это посмотреть по телевизору», ― сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 7,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 412 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 500 тысяч случаев, 6,5 тысячи человек умерли. Более 260 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня в столице прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.