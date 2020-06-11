فتحي باشاغا وراء الإبادة الجماعية لسكان ترهونة ، لكنه يحاول إلقاء اللوم على الجيش الوطني الليبي و فاجنر

من 6 يونيو إلى 7 يونيو 2020 ، تم اكتشاف العديد من القبور الجماعية في الضواحي الجنوبية لطرابلس في مدينة ترهونة. ويلاحظ كل من المراقبين ومستخدمو الشبكات الاجتماعية حجم المأساة. سرعان ما تم إتهام الجيش الوطني الليبي وفاجنر بهذه الجرائم. ومع ذلك ، كما يتضح من الأدلة ، يعود تاريخ المدافن إلى عام 2015 ، عندما لم يكن الجيش الوطني الليبي ولا الشركة المزعوم فاجنر في ترهونة.

حملة إعلامية ضد الجيش الوطني الليبي والشركات العسكرية الخاصة

في الوقت الحالي ، يتم تلقي معلومات حول استخراج جثث في ترهونة وفي مناطق أخرى احتلتها مؤخراً الفصائل الحكومية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. ومن بين الضحايا المذكورة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا ، يُزعم أنه قتل على يد قوات الجيش الوطني الليبي ،و في بعض المصادر فاجنر.

تقوم حملة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي على شبكات التواصل الاجتماعي ، كما يتضح من المشاركات مع يزعم أنها تثبت بالصور والفيديو.

أحد مستخدمي تويتر (yasiremres) ابلغ عن أكثر من مائة جثة في مستشفى ترهونة ، سبعة قتلى في بئر وقبر جماعي.

يزعم الحساب الرسمي لعملية بركان الغضب BurkanLy ، أنه تم تقييد يد القتلى. تقوم هيئة الهلال الأحمر بأعمال استخراج الجثث والتعرف عليها.

أبلغ مستخدمو تويتر آخرون عن نفس الشيء. يوجد بالصورة التالية منشور قناة فبراير.

التلاعب بالحقائق

يمكنك أن ترى ذلك في الصور ان الأكياس في كل مكان التي لا تستطيع من خلالها تحديد درجة حفظ الجثث، أو ان الجثث محنطة. ومن بين أمور أخرى ، يجري توزيع صورة لطفل يبلغ من العمر 15 عاما. وأحيانا تكون السفارة الأمريكية في ليبيا "مغلقة". وتشارك وكالات الأنباء أيضا حيث يقول بعض المستخدمين أن الطفل دفن حيا ، بينما يقول آخرون أنه اختفى قبل حوالي ثلاثة أشهر.

ينشر المستخدمون صورة للصبي الذي يدعى عبد المهيمن.

وذكر آخرون أن العديد من الأطفال دفنوا أحياء في مقابر جماعية. على وجه الخصوص ، عبد المهيمن الذي كان مكبل اليدين.

من وقت لآخر ، تتكرر المعلومات التي تفيد بأن مليشيات القنيات كانت قد اختطفت الصبي قبل ثلاثة أشهر.

تم الإبلاغ عن هذا أيضا من قبل مستخدمين الآخرين.

لكن الإجماع الواضح ينتهك شهادة المستخدم 3akset.net ، الذي يدعي أن الصبي قتل في عام 2015 في ترهونة، بزعم أنه ينتمي إلى قبيلة النعاعجة.

اختطف الصبي في طرابلس

الطفل ، الذي تم نشر صورته على الشبكات الاجتماعية على الإنترنت ، اختطف بالفعل في طرابلس واختفى قبل خمس سنوات. ويتضح ذلك من تاريخ النشر. وقد أُطلق عليه الرصاص بوحشية في رأسه وبقيت آثار التعذيب على جسده. و اختفت جثة الصبي في نهاية المطاف.

الوضع الإنساني في ليبيا

التقارير التي تفيد باختفاء الأشخاص بانتظام في طرابلس اصبحت شائعة. هناك قرارات لمجلس الأمن ذات صلة بهذا الشأن. يتم اختطاف الناس للحصول على فدية ، بما في ذلك مجموعة الردع الشهيرة ، التي تسيطر على سجن معيتيقة في طرابلس. الذين يقتلون من لا يدفع عنهم الفدية . هؤلاء ليسوا ليبيين أو لاجئين فقط او الأشخاص الأكثر حاجة للحماية في مواجهة الأزمات ، ولكن أيضًا مواطني مصر وفرنسا وبلدان أخرى ، بما في ذلك الروس.

إن حجم الكارثة ضخم ، حتى لو كنت لا تأخذ في الاعتبار مخيمات اللاجئين غير الشرعيين. فيتم إخفاء جثث أولئك الذين لم يعطوا عنهم فدية لهم في مكان ما. ويتم تحضير المقابر الجماعية لهذا الغرض. هذا هو الوضع الصعب في ليبيا التي هي في أزمة منذ عام 2011.

حالات المقابر الجماعية في اراضي حكومة الوفاق الوطني

في 17 نوفمبر 2019 ، أفاد مصدر Ljbctv بمقابر جماعية شرق العزيزية في منطقة بير علاق . وقالت إدارة المعلومات العسكرية بالجيش الوطني الليبي إن الوحدات العسكرية اكتشفت مقبرة جماعية بالقرب من هذه المدينة ، حيث دفنت جثث مقاتلي حكومة الوفاق الوطني ، بما في ذلك المرتزقة ، وكذلك الليبيون تحت سن 18.

كما أكد الجيش الوطني الليبي أن منظمة الهلال الأحمر قامت بتصوير عدد كبير من جثث الأطفال الذين يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق الوطني ، على الرغم من أن أسرهم أُبلغت بأن قوات الجيش الوطني الليبي قد أسروا.

والحقيقة أن الجيش الوطني الليبي لم يسيطر أبداً على العزيزية ، رغم أنه كان يقترب من حدود المدينة على مسافة طلقة مدفعية. من الواضح أنه يوجد خلف المقبرة الجماعية مجموعات تابعة لحكومة الوفاق الوطني. بترتيب المقابر الجماعية للأطفال الجنود والمرتزقة الأجانب ، تحاول حكومة الوفاق الوطني إخفاء حقيقة استخدامهم في الأعمال العدائية.

وقعت حادثة مماثلة في نهاية يناير 2020 ، عندما كان الجيش الوطني الليبي يتقدم إلى المطار الدولي للعاصمة الليبية. وفي المنطقة التي كانت حتى ذلك الحين تسيطر عليها جماعات من حكومة الوفاق الوطني ، تم اكتشاف مقبرة جماعية فيها مرتزقة أجانب ، وجثث إرهابيين من حكومة الوفاق الوطني ، وكذلك أطفال لم يبلغ سنهم 10 سنوات.

هذه الحقائق وغيرها تجعل من الممكن القول أن المقابر الجماعية للمقاتلين والسكان المحليين وأسرى الحرب والأطفال هي ممارسة معتادة لقوات حكومة الوفاق الوطني.

قبور في ترهون

تشير الاثباتات إلى أن الدفن في ترهون قد تم قبل خمس سنوات. تم احتلال ترهون من قبل فصائل حكومة الوفاق الوطني في 5 يونيو 2020 ، وفي 6-7 يونيو (على الفور تقريبًا) بدأت التقارير تظهر حول القبور الجماعية العديدة للناس الذين ماتوا على يد الجيش الوطني الليبي. لم يتم نشر معلومات حول كيفية علم المسلحين عن اماكن للمقابر بدقة.

بالنظر لمدى سرعة العثورعلى أماكن الدفن ، فقد عرف الإرهابيون في حكومة الوفاق الوطني اماكن البحث. تشير حقيقة العثور على طفل مفقود في القبر من عام 2015 إلى أن كل هؤلاء هم ضحايا انتقام سابق ، قبل أن تتكشف الحالة الراهنة. تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في يناير 2016. لم يكن ترهونة في عام 2015 تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي.

على الأرجح ، ان مسلحون من عصابات طرابلس وراء المقابر الجماعية في منطقة طرابلس. وتقريبا في مارس 2015 ، وقعت مذبحة رهيبة بالقرب من ترهونة ، والتي نظمتها الجماعات الإرهابية.

وتعتقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسلحين من ائتلاف الجماعات المشاركة في عملية "فجر ليبيا" كانوا وراء عمليات القتل. يشار إلى أن أصول هذه العملية الإرهابية كانت من قبل فتحي باشاغا - الآن وزير الداخلية في ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. والآن ، فإن التابعون للوزير هم الذين يحفرون لاخراج الضحايا في منطقة ترهونة ، لأنه يعرف أين يبحث.

تقاريرعن الضحايا الذين وجدوا في المستشفى قد ظهروا في صورة.

وجدت قوات حكومة الوفاق الوطني 106 جثة في جدران المرفق الطبي. ومن بين الموتى لنساء وأطفال ,نشر أحد مستخدمي تويتر صورة من مسرح الجريمة ، ووصفهم بضحايا ميليشيا "الكانيات".

إلا أن حالة الجثث تظهر أن العديد منهم أصيبوا خلال الغارات الجوية وتم نقلهم إلى العيادة لتقديم المساعدة. لم يسمح احتلال المدينة للأطباء بالقيام بعملهم. علاوة على ذلك ، في الوقت الحالي ، تعمل فقط الطائرات بدون طيار التركية في الهواء من قبل حكومة الوفاق الوطني ، ولم تعمل الطائرات من مصراتة لعدة أشهر.

علينا أن نعترف بأن حكومة الوفاق الوطني يحاولون خلط الأحداث التي وقعت قبل خمس سنوات واليوم.

اتهامات باطلة

الآن يحاول بعض المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني تحويل المسؤولية عن جرائمهم إلى الجيش الوطني الليبي وفاجنر . الشائعات حول ظهور فاجنر في ليبيا لا تعود إلا في أغسطس 2019. ولهذا يخفي شركاء باشاغا الجثث في أكياس سوداء أو لا يظهرونها على الإطلاق ، وإلا لكان سيتضح أن الجثث التي تم العثور عليها كانت من حوالي خمس سنوات عندما لم يكن الجيش الوطني الليبي في ترهونة.

مشكلة أخرى لم تؤخذ في الاعتبار في حكومة الوفاق الوطني هي حقيقة أن القبيلة التي عاشت في ترهونة - الكانيات- هي قوة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي. إن ترتيب الأعمال الانتقامية ضد القبائل الموالية أمر غريب للغاية. ولكن بعد الاحتلال ، غادر جميع سكان ترهونة المدينة تقريبًا لأنهم يعرفون أن العصابات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الوطني لن تجلب لهم سوى الكوارث.

في الواقع ، لا يمكن وصف أعمال حكومة الوفاق الوطني في ترهون بأنها صديقة. قام ممثلو الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بإحراق عدد كبير من المباني السكنية في المدينة. وهاجمت الطائرات بدون طيار التركية قوافل المدنيين. لذلك ، نتيجة لهجوم الطائرات بدون طيار التركية ، تم تدمير العديد من سيارات الهاربين من ترهونة على طريق أبو هادي.

وصل الأمر إلى أن المجلس الأعلى لشيوخ ليبيا وشخصيات بارزة من ليبيا طلبوا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إنشاء لجنة دولية لتسجل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بعد أن استولت على مدن مثل ترهونة والاصابع التي تركها الجيش الوطني الليبي.