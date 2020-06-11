Матери погибшего по вине Ефремова водителя стало плохо на похоронах сына

Рязань, 11 июня. Матери водителя, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, стало плохо во время похорон сына.

Напомним, что 8 июня актер Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Погиб водитель мини-грузовика Сергей Захаров. Сегодня в Рязанской области состоялись похороны мужчины.

Проводить в последний путь Сергея пришли его родственники и близкие друзья. Присутствовала и мать — пожилая женщина недавно перенесла инсульт и до сих пор не знает, что ее сын погиб в результате ДТП. Родственники сказали ей, что Сергей скончался от сердечного приступа.

Как отмечает Kp.ru, женщине в определенный момент стало плохо. Мать Сергея пришлось вывести из храма Казанской Божьей матери, где проходило отпевание. Родные и близкие семьи Захарова шокированы происшествием. Они убеждены, что Михаил Ефремов должен понести соответствующее наказание.

«Бог есть, и он накажет Ефремова. Ведь таких случаев много на дорогах происходит, но попался именно Михаил», — говорят близкие погибшего водителя.

Ранее адвокат семьи Захарова Александр Добровинский сообщал, что представители актера Ефремова до сих пор не связались с его родственниками и не принесли извинений, передают «Известия». Юрист подчеркнул, что семья потерпевшего хочет, чтобы актер понес ответственность по закону.

До этого председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков в комментарии для ФАН подчеркивал, что наказание для Ефремова должно предусматривать реальный срок, а не условный.