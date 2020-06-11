Ученые выясняют, как парикмахеры с COVID-19 из США не заразили ни одного из 140 клиентов

Вашингтон, 11 июня. Ученые заинтересовались инцидентом в США, где двое парикмахеров с коронавирусом не заразили ни одного из 140 клиентов. По мнению экспертов, этот случай может доказать эффективность медицинских масок.

В американском Спрингфилде двое парикмахеров продолжали работать в салоне во время пандемии. При этом у них были симптомы COVID-19. За время пандемии они приняли 140 клиентов.

После выявления заболевания у парикмахеров все 140 клиентов были отправлены на тестирование. У всех посетителей салона анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Единственное, что могло защитить клиентов от заболевания – это медицинские маски.

«Это захватывающая новость о ценности масок для предотвращения COVID-19», — отметил директор департамента здравоохранения округа Клэй Годдард.

Кроме того, в салоне соблюдали социальную дистанцию и рассаживали клиентов на расстоянии друг от друга. В департаменте отметили, что этот инцидент позволит ученым получить дополнительную информацию об эффективности мер борьбы с распространением коронавируса.

Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер назвал самые распространенные внешние признаки коронавируса. По словам специалиста, у пациентов с COVID-19 может появиться «кожная маска» – состояние, при котором признаки внутренних процессов, вызванных коронавирусом, проявляются на коже.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 11 июня, в мире 7,4 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 419 тысяч человек.

Специалисты выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии зафиксировано 502 436 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 261 150. Скончались 6 532 пациента — 174 летальных случая за минувшие сутки.