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США выделят Украине 250 млн долларов на защиту от «российской агрессии»

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США выделят Украине 250 млн долларов на защиту от «российской агрессии»

Вашингтон, 11 июня. США предоставят Украине 250 млн долларов военной помощи, чтобы Киев мог «более эффективно защищаться от российской агрессии», сообщает пресс-служба Пентагона.

«Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 млн долларов США в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (USAI) на финансовый год 2020 года для дополнительного обучения, оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии», — говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

В сообщении Пентагона подчеркивается, что выделение военной помощи подтверждает «оборонные отношения между Соединенными Штатами и Украиной — важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией». 

Уточняется, что 125 млн долларов будут представлены Киеву для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, системы воздушного наблюдения, на приобретение контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования. Кроме того, помощь от США Украина, по планам Пентагона, должна пойти на «киберзащиту и стратегические коммуникации для противодействия российским кибератакам».

США выделят Украине 250 млн долларов на защиту от «российской агрессии»

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне гражданской войны в Донбассе. Украина бездоказательно обвинила Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. А в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия при этом не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

В конце мая первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал политику Европы в отношении России и призвал «остановить ее агрессивные дела» объединенными действиями международной коалиции.

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