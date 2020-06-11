Минобороны РФ назвало дату принятия атомной подлодки «Князь Владимир» в состав ВМФ

Москва, 11 июня. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ России 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В День России, 12 июня, на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске состоится торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» и подъема на нем военно-морского Андреевского флага», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ отметили, что участие в церемонии примут главком ВМФ Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, а также замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Алексей Цыбульский и другие.

Подводный крейсер К-549 «Князь Владимир» был заложен 30 июля 2012 года на «Севмаше» в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. 17 ноября 2017 года крейсер был спущен на воду, в 2019-м — прошел полный цикл государственных испытаний, в ходе которых были подтверждены заложенные в него характеристики, в полном объеме испытан оружейный комплекс корабля.

К-549 «Князь Владимир» является четвертым кораблем, построенным по основному проекту 955 «Борей», и первым, построенным по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А».