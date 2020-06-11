Украинцы шокированы разницей интеллектуальных способностей Пушилина и Зеленского

Москва, 11 июня. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин дал интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию. Глава ДНР рассказал о текущей военной, экономической и политической ситуацией в республике, а также ответил на вопросы блогера.

Посмотревшие интервью жители Украины невольно сравнили его с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом симпатии украинцев оказались не на стороне Зеленского. Украинцы оказались шокированы разницей интеллектуальных способностей Пушилина и Зеленского.

«Спокойно и по делу, без истерик и лозунгов», — отмечает Виталий Архипов.

«За 28 минут интервью конкретики больше чем за семь лет по украинскому телевидению», — признается Алексей Петренко.

«Приятно послушать грамотную речь адекватного человека. Большой контраст с украинскими политиками», — пишет zion.

«Зеленский по сравнению с Пушилиным полный ноль», — отмечает Иван Ветров.

«Теперь я знаю где живут по-настоящему свободолюбивые люди!» — признается Алексей Черненко.

«Неужели невозможно, с такими адекватными руководителями договориться? Спокойная речь, без истерик. Уважение!» — отмечает Лилия Кисилева.

«Приятно слушать. Умный, спокойный, рассудительный парень. По сравнению с ним представители украинского политического бомонда выглядят недоумками и шакалами», — пишет Ирина Куренкова.

«На Пушилина намного приятнее смотреть чем на Петю и Вову», — отмечает Jack Daniel's.

«Уверенный лидер, не то что пугливый Зеленский», — пишет Aleksandr Spiridonov.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.