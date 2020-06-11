Посетитель бара Ulysses рассказал, каким запомнил «дядю Мишу» Ефремова

Москва, 11 июня. Посетитель бара Ulysses, в котором находился перед смертельным ДТП Михаил Ефремов, рассказал о своем впечатлении об актере. По его словам, Ефремов был завсегдатаем заведения, и часто появлялся там в состоянии «глубокого опьянения».

«В баре Ulysses он был завсегдатаем, мне почему-то даже казалось, что он был соучередителем. У него был открыт счет, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — рассказывает мужчина.

Он отмечает, что актер иногда появлялся в пабе с коллегами из театральной сферы и шоу-бизнеса.

«Ну, он обычно был в глубоком состоянии опьянения — например мог зайти с незастегнутой ширинкой, в состоянии глубокого опьянения», — делится впечатлениями посетитель заведения.

По его словам, все посетители к нему относились снисходительно и называли его «дядя Миша», зная о его звездном статусе и непростых отношениях с алкоголем.

Посетитель паба выразил недоумение тем фактом, что Ulysses, предположительно, мог работать не только на доставку во время карантина, но и позволял находиться внутри «звездным» клиентам.

Ранее юрист Иван Соловьев объяснил, почему могли исчезнуть видеозаписи из бара Ulysses, где находился актер Михаил Ефремов перед ДТП. По его словам, отсутствие записей избавит заведение от штрафных санкций и привлечения ненужного внимания со стороны СМИ. Как отмечают «Известия», уголовная ответственность предусмотрена только в том случае, если удастся доказать преднамеренное уничтожение улик.

Политолог Сергей Марков заявлял, что смертельная авария, случившаяся по вине Ефремова была неизбежным следствием его поведения на протяжении многих лет. Он призвал защитников Ефремова людей помнить о том, что он «не просто актер-алкоголик, а сознательный убийца».