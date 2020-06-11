Поддубный называл госдеп США лицемерным

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Москва, 11 июня. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный указал на лицемерность заявлений Госдепа США, призвавшего исключить Россию из переговорного процесса по Ливии. Журналист поделился мыслями в своем Telegram-канале.

Накануне, 10 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва не должна вмешиваться в переговоры по урегулированию внутриливийского кризиса. Обосновать позицию Вашингтона он не смог, ограничившись лишь очередными голословными обвинениями в адрес России. Слова Помпео были произнесены лишь с одной целью — скрыть истинные намерения США в Ливии. Вашингтон тешит надежду вмешательства в дела североафриканской страны, рассчитывая получить прибыль с ливийской нефти.

Поддубный напомнил, что именно США несут ответственность за то, что сейчас происходит в Ливии.

«Государство, которое с наслаждением маньяка, собственными руками разрушило Ливию, сконструировало одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф, продолжает ртом своего госсекретаря употреблять термин «вмешательство», — подчеркнул он.

Журналист также отметил, что Вашингтон стал инициатором огромного количества войн во множестве стран практически во всех уголках мира.

«Расскажите это Хиллари, расскажите это сербам, сирийцам, иракцам, ливийцам, афганцам, палестинцам, кубинцам, да почти всем латиноамериканцам и арабам, расскажите это украинцам, ну здоровой части украинцев. Список же может быть бесконечным», — добавил Поддубный.

В завершение он отметил, что Twitter-аккаунт Госдепа давно пора занести в категорию «Юмор и развлечения».

Заявление Помпео продиктовано желанием исключить всех оппонентов из переговорного процесса по Ливии, чтобы Вашингтон смог получить прибыль с контрабанды ливийской нефти. Это подтверждается и тем фактом, что в своем заявлении о переговорах он подчеркнул необходимость обсуждения вопросов о сохранении ливийских нефтяных объектов.