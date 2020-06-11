Адвокат Горгадзе объяснил, почему Ефремов не предложил помощь семье погибшего водителя

Москва, 11 июня. Спустя несколько дней после трагедии актер Михаил Ефремов так и не принес соболезнования близким погибшего в ДТП Сергея Захарова. При этом артиста уличили в нарушении условий домашнего ареста.

Как сообщает «Политика сегодня», ранее адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего водителя выступают категорически против примирения и не ждут от актера извинений. Однако никаких попыток хотя бы принести соболезнования ни от Ефремова, ни от его представителей не было.

Председатель Общественной палаты Московской области, юрист Шота Горгадзе отметил, что с юридической точки зрения Ефремов не обязан связываться с родственниками погибшего.

«Это говорит только об одном: когда Ефремов садился за руль, ему было наплевать на жизни людей. Сейчас ему плевать точно также. Актер представляет собой так называемую «элитку», он возомнил, что ему позволено больше, чем обычному «быдлу», которое приходит на его концерты», — подчеркнул адвокат.

Горгадзе напомнил, что заслуженный артист РФ уже позволял себе «чудачества», которые сходили ему с рук благодаря его популярности. Сейчас, находясь под домашним арестом, Ефремов, вероятно, нарушил закон: он установил мессенджер Telegram, хотя на него распространяется запрет на пользование средствами связи.

Отметим, ранее главный редактор «Сенсаций.Нет» Александр Фролов выразил мнение, что дело Ефремова могут спустить «на тормозах», когда утихнет внимание общественности. Фролов признался, что решение следствия поместить «пьяницу и борца с режимом» под домашний арест вызвало у него недоумение. Главный редактор считает, что и у Ефремова есть такие «спящие» покровители, благодаря которым заслуженный артист России может избежать сурового наказания.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов выехал на встречную полосу и на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Актер не пострадал, а мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, передавал RT. Его похороны прошли в четверг в Рязанской области.

Актера отправили под домашний арест до 9 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело, передает «Царьград». Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.