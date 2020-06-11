Медиагруппа «Патриот» готова оказать помощь родным погибшего Захарова

Москва, 11 июня. Федеральное агентство новостей публикует заявление главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука в связи с вызвавшим широкий резонанс ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов.

В селе Кузьминское Рязанской области в четверг похоронили Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП, спровоцированного актером Михаилом Ефремовым, севшим за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Информации о какой-то помощи со стороны Ефремова нет до сих пор. Говорят, что от него прислали только венки на похороны.

В это же время появилась информация о проведении переговоров с адвокатами о защите актера, в том числе с довольно известными и «дорогими». Такое поведение еще раз характеризует Ефремова, как человека с «двумя лицами». Одно лицо представляет актера и оппозиционера, «борца за демократию и равенство перед законом», «защитника прав простых граждан». Второе лицо, настоящее – лицо алкоголика и наркомана, который ездит за рулем пьяным, ведет аморальный образ жизни и избегает ответственности, прикрываясь своей известностью.

Можно понять родственников погибшего Захарова, которые не хотят общаться с подобным человеком, прикрывать его преступления и аморальное поведение. Ефремов должен ответить по всей строгости закона, а ведь он уже получил домашний арест вместо заключения под стражу.

И несмотря на то, что под домашним арестом Ефремов не должен пользоваться интернетом, телефоном, отправлять корреспонденцию, уже сегодня появилась информация о том, что Ефремов успел нарушить правила и зарегистрировался в Телеграмме. Мы считаем, что это в очередной раз подтверждает тот факт, что актеру наплевать на убитого им человека. Его не мучает совесть.

Сейчас многие переживают за то, что Михаил Ефремов и его адвокаты будут использовать все ресурсы для того, чтобы Ефремов избежал наказания. Мы считаем своим долгом помочь родственникам Сергея Захарова. Мы готовы вместе с ними до последнего сражаться в судах и медиапространстве за привлечение к ответственности Михаила Ефремова по всей строгости закона. Медиагруппа «Патриот» готова оказать материальную и юридическую помощь родственникам невинно погибшего Захарова и бороться за восстановление справедливости.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В обвинение против актера добавили пункт о его наркотическом опьянении.

Депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что совершивший смертельное ДТП в пьяном виде Ефремов должен оказаться в тюрьме, потому что это необходимо российскому обществу. Президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник не исключил, что Ефремов может отделаться условным наказанием за смертельное ДТП.