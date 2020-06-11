Барбер из Улан-Удэ бесплатно делает модные стрижки сиротам и малоимущим

Москва, 11 июня. Барбер из Улан-Удэ Камран Гараев безвозмездно помогает воспитанникам детского реабилитационного центра и делает ребятам модные стрижки.

Гараев получил образование юриста, однако профессия быстро наскучила ему. Тогда он решил реализовать детскую мечту и стать барбером. Камран быстро освоил новую профессию, однако начинающему мастеру нужно было оттачивать свой навык. Знакомые поначалу не доверяли ему свои волосы.

Однажды Камран увидел в окно ребят из соседнего социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Детям выпала непростая судьба, многие из них ожидали перевода в детдом. И все они были как на подбор с одинаковыми скучными стрижками. Тогда барбер решил разнообразить прически ребятишек.

«В любом случае я не сделал бы хуже», – пошутил Гараев в комментарии «ПолитЭксперту».

Вскоре к начинающему барберу выстроилась целая очередь. Дети просили у него сделать прическу «как у Роналду» или «с молнией на виске».

Сейчас Камран один из лучших мастеров в городе, однако в свободное время помогает детдомам и малоимущим. Даже во время карантина барбер посещал реабилитационный центр по согласованию с министерством соцзащиты.

«Хочется хоть на миг оставить улыбки на лицах этих прекрасных детей, которые потеряли самое ценное – семью», — признался он.

На стрижку с Гараеву пришла мать с шестью детьми.

«Сейчас со стрижками особенно сложно, а тут так модно, так красиво, да еще и бесплатно! Это очень классно! Мы безумно счастливы!» – восхитилась он.

Еще одним клиентом стал пожилой мужчина. Он попросил привести его в порядок перед устройством на работу.