Воробьев поблагодарил врачей Воскресенской больницы за борьбу с коронавирусом

Москва, 11 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал процесс восстановления планового режима работы Воскресенской районной больницы №2, которая ранее был перепрофилирована для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Больницы Подмосковья возобновляют плановый прием граждан. К настоящему моменту одно из двух инфекционных отделений Воскресенской больницы полностью свободно.

«Ваша клиника первой на себя удар взяла и в самый апогей, пик пандемии, врачи спасали жизни. Было развернуто 200 коек. Инфекционной больнице тяжело пришлось. Потеряли двух врачей. Светлая им память… Всей вашей команде большое спасибо», — сказал Воробьев, обращаясь к врачам больницы.

Губернатор Подмосковья также добавил, что несмотря на снятие ограничений, борьба с коронавирусной инфекцией еще не закончена, поэтому расслабляться пока рано, передает телеканал «360».