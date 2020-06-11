Осташко призвал жестко реагировать на вбросы террористов ПНС Ливии о Тархуне

Москва, 11 июня. Необходимо жестко реагировать на фейки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в том числе о трагедии в Тархуне. С таким призывом выступил главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко.

В начале июня на южной окраине Триполи в городе Тархуна были найдены братские захоронения. Один из погибших — 15-летний подросток, который пропал еще пять лет назад. ПНС Ливии, известное своими связями с террористами, поспешило обвинить в случившемся Ливийскую национальную армию (ЛНА) и ЧВК «Вагнера», доказательств присутствия которой в Ливии до сих пор нет. Однако, как показывают свидетельства, захоронения относятся к 2015 году, когда ни ЛНА, ни предполагаемого ЧВК в Тархуне не было.

Осташко не исключил, что в убийстве ребенка виноваты как раз таки террористы ПНС Ливии, которые не раз участвовали в подобных страшных зверствах. Подозрительно также и то, как быстро они нашли «виновных».

«Когда виновных сразу назначили и обвиняют своих оппонентов, то в этом автоматически нужно искать подвох и ложь», – цитирует его «ПолитЭксперт».

Журналист констатировал, что в эпоху постправды никого, в том числе западного обывателя, не интересует, что произошло на самом деле.

«Есть картинка, реальные трупы, а когда это было, и кто это сделал, никто в белом пушистом западном сообществе разбираться не будет», – считает Осташко.

Главред предупредил, что проблема таких вбросов станет более острой, когда не будет даже могил, а снимки станут моделировать на компьютере.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец отметил наглость, с которой ПНС Ливии врет о трупах.