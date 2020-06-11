Турции придется покинуть Ливию из-за ударов по мирным жителям

Москва, 11 июня. Турции придется забыть о своих амбициях в Африке из-за возможной причастности Анкары к гибели мирных жителей в Ливии. Об этом заявил российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Турция показывает себя здесь не с самой хорошей стороны. Если ее причастность подтвердится, и станет понятно, что их беспилотники стали причиной гибели многих невинных людей, для Анкары это будет серьезнейший удар. Вплоть до того, что туркам просто придется уйти из Ливии», — уверен эксперт.

Ранее в ливийских социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлены тела погибших мирных жителей Ливии. Некоторые пользователи Сети полагают, что в гибели мирных ливийцев виновна Ливийская национальная армия (ЛНА) и ополченцы «аль-Каният», однако характер ранений свидетельствует о том, что люди погибли в результате атаки с воздуха.

Источники ФАН отмечают, что авиация из Мисураты не осуществляет полеты уже несколько месяцев. Однако в небе над Ливией активно действуют турецкие беспилотные летательные аппараты, в результате ударов которых погибли мирные жители Ливии. Именно этот факт является причиной попыток возложить ответственность за гибель мирных ливийцев на военнослужащих Халифы Хафтара.

Стоит отметить, что Турция активно поддерживает боевиков так называемого Правительства национального согласи Ливии. Анкара осуществляет поставки в Ливию современных ударных беспилотников Bayraktar TB2. Войска ПНС активно применяют БПЛА для ударов по позициям Ливийской национальной армии. При этом зачастую под ударами оказываются мирные жители Ливии. Так, на дороге Абу Хади атакой с воздуха были уничтожены несколько гражданских автомобилей с беженцами.