Москва, 11 июня. Нетрадиционным семьям нельзя доверять воспитание детей, только традиционные семьи могут сформировать здоровое общество, заявила председатель общественного движения «Объединенное родительское собрание Юга России», хирург Любовь Яцухно.

По словам врача, на Западе для пропаганды ЛГБТ задействованы различные механизмы, влияющие на воспитание детей. Примером тому является мультфильм Disney и Pixar, главным персонажем которого является гей.

Яцухно считает, что нетрадиционные семьи могут сломать российское общество, поэтому нельзя допускать, чтобы гомосексуальные связи стали нормой. Кроме того, традиционная семья является не только залогом здорового психологического состояния, но и безопасности государства.

«Нельзя допустить, чтобы произошел слом семьи, слом нашего общества. Ведь не рождаются от двух пап и двух мам дети. Они рождаются от папы и мамы. Хотите, назовите это природой, хотите назовите это союзом, созданным богом», — заявила врач в комментарии «ПолитЭксперту».

Хирург напомнила, что еще недавно гомосексуальность считалась патологией и была занесена в международный классификатор болезней.

«Мое мнение однозначное – только классическая семья. Людям с нетрадиционной ориентацией нельзя доверять воспитание детей», — добавил врач.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео о важности поправок к конституции. В ролике демонстрируется возможное будущее России, в котором гей-пара усыновляет ребенка. Видео привлекло внимание интернет-пользователей и запустило дискуссию о недопустимости однополых браков.