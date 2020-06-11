Турция доставила в Ливию новую партию сирийских наемников из ста человек

Триполи, 11 июня. Турция доставила боевикам ПНС Ливии новую партию сирийских наемников, состоящую из ста человек. Об этом 11 июня в Twitter сообщил информационный портал AlHadath.

Портал уточняет, что лайнер с наемниками, завербованными Турцией, приземлился в Триполи. Сирийские джихадисты, как и тысячи их соотечественников, примкнут к рядам террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Туреций лидер Реджеп Тайип Эрдоган создал схему по привлечению боевиков в Сирии для дальнейшей их переброски в Ливию. В сирийском Идлибе действует множество посредников, которые заманивают радикалов вступить в ряды наемников. В ход идут как обещания о высокой зарплате, помощи в получении турецкого гражданства, так и угрозы с шантажом. Цель — привлечь как можно большее количество рекрутов для ПНС.

При этом сами наемники, побывавшие в Ливии, указывают на обман вербовщиков. Джихадисты подчеркивают, что обещанных денег им не платят, а условия проживая очень скудные. Тем из них, кто отказывается выполнять указания командиров, угрожают, некоторых — отправляют в тюрьмы. Другим говорят, что их родным будет хуже, если они не будут подчиняться.

Сирийская правозащитная организация SOHR подчеркивает, что турецкие вербовщики активно привлекают детей для участия в боях на стороне ПНС. По данным организации, в рядах ПНС сражаются как минимум 150 несовершеннолетних.