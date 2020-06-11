Вдова солиста «Иванушек» Яковлева отказалась съезжать из проданной квартиры

Москва, 11 июня. Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в 2017 году, но война за наследство певца еще продолжается. Вдова Яковлева Александра Куцевол отказалась выезжать из квартиры.

В своем завещании Яковлев не указал гражданскую жену, а несколько объектов недвижимости отписал племяннице и студенческому другу. Вдова певца отказалась покидать четырехкомнатные апартаменты на Дербеневской набережной стоимостью более 20 млн рублей.

Кроме того, артист в 2014 году взял ипотеку на новую квартиру на Басманной улице, оставив в залог апартаменты на Дербеневской набережной. После смерти Яковлева по договору никто не платил, тогда банк через суд потребовал от наследников выплатить 5 млн рублей (в том числе 376 тысяч рублей проценты и 40 тысяч рублей – пени). Никто из указанных в завещании не выплатил оставшуюся сумму, суд постановил обратить взыскание на жилье — продать с молотка. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Как сообщает kp.ru, после суда Роман Радов единолично погасил долг в 5 млн рублей. Однако заселиться в квартиру он не может, поскольку вдова певца отказывается ее покидать.

«Полагаю, наш вопрос затянется еще очень надолго, и возможно, выселять ее придется с помощью судебных приставов», — рассказал Радов.

Ранее на продажу была выставлена квартира еще одного участника группы «Иванушки International» — Андрея Григорьева-Апполонова. Трехкомнатная квартира площадью 86 квадратных метров расположена в центре Москвы в районе станции метро «Краснопресненская». Квартиру продает бывшая жена певца Мария Банкова. Жилье музыкант оставил ей после развода.