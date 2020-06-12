Кудряшов назвал бесчинства триполитанских боевиков следствием раскола внутри ПНС Ливии

Представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов отреагировал на новость о распространившемся в Сети послании вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Абдулсалама Кажмана, который призвал все ливийские госучреждения, находящиеся под контролем Триполи, не выполнять приказы главы «правительства» Файеза Сарраджа. Эксперт считает, что обнародование документа свидетельствует о расколе внутри ПНС и очередных распрях между разрозненными бандформированиями.

Накануне, 10 июня 2020 года, в арабском сегменте Интернета появились фотографии письма, призывающего все триполитанские учреждения и ведомства игнорировать постановления и решения премьер-министра ПНС за подписью члена Президентского совета «правительства» Сарраджа. Фактически, Кажман называл все решения и распоряжения «правительства» Сарраджа, где он сам занимает пост советника, недействительными и преступными. С подробным разбором и дословным переводом текста документа можно ознакомиться в статье под названием «Замглавы ПНС Ливии раскрыл преступления Сарраджа и призвал игнорировать все его решения».

#BREAKING

Deputy GNA Prime Minister Abdulsalam Kajmaan calls on Libyan institutions to ignore all GNA decisions & orders. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Sg5pMAVdkB — Libya Review (@LibyaReview) June 10, 2020

Представитель Восточного Правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов рассказал, почему высшие чины ПНС выступают друг против друга и, что за этим стоит в эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей.

Коррупция и борьба за власть внутри ПНС

По его мнению, конфликты в рядах ПНС вызваны тем, что каждый член так называемого правительства преследует собственные интересы и борется за спектр влияния как на внутренней политической арене, так и на внешней.

«Я могу озвучить свою точку зрения, не от лица Восточного Правительства Ливии, поскольку пока у нас недостаточно информации по этому поводу. Но в целом мы уже не первый раз видим, когда разные представители руководящего звена ПНС ведут свою политику. Например, министр внутренних дел Фатхи Башага ведет собственную игру в Ливии, а распоряжения зампреда Ахмада Майтыга, который, по словам сотрудников силовых структур ПНС, отдавал приказы остановить наступление, не исполняются боевиками. Случай с Кажманом — очередное свидетельство отсутствия единства в Триполи. Понятно, совершенно, что, когда «правительство» Сарраджа сталкивается с какими-то проблемами, начинается полная дезорганизация. Каждый, как лебедь, рак и щука, пытается двигаться в своем направлении», — напомнил он.

Триполитанские группировки, благодаря которым давно утратившее легитимность ПНС до сих пор незаконно удерживает власть, лишь номинально входят в состав «МВД» и других силовых структур. В действительности же они представляют собой разрозненные вооруженные формирования. У каждого из них свой главарь, но фактически они прикреплены к руководителям ПНС, которые осуществляют реальный контроль.

Междоусобные боестолкновения боевиков ПНС — следствие жадности и амбиций их теневых руководителей

Внутри «правительства» Сарраджа нет согласия — «политики» постоянно перетягивают одеяло на себя, в зависимости от личных, зачастую алчных, амбиций. Отсюда и произрастает коллизия, жертвой которой становится местное население Ливии.

«Важно не забывать, что все члены ПНС, которые занимают какую-либо официальную должность, представляют определенную военизированную незаконную группировку. Соответственно, внутри этих формирований всегда присутствуют противоречия, споры за территории, за источники доходов, например, многие из них выражают недовольство тем, как распределяются средства. Одним словом, конфликты и другие распри — фоновое сопровождение, которое оказывает серьезное влияние на внутренние процессы ПНС», — объяснил дипломат.

Одним из мотивов «грызни» представителей триполитанских властей и раздора внутри их структур, по мнению эксперта, является борьба за контроль над новыми территориями, которые захватили подконтрольные им боевики. Захват власти над тем или иным районом не только повышает статус члена ПНС, но и гарантирует ему дополнительный источник «заработка».

«Естественно, рассматривать членов этого «правительства» в отрыве от представляемых ими группировок бессмысленно. На сегодняшний день произошел прирост территорий подконтрольных ПНС и идет дележка. Каждый пытается показать свое влияние и заполучить как можно более крупный кусок. Очевидно, что раздел новых территорий сулит немалую наживу, что заставляет теневых руководителей бандформирований ПНС входить в противостояние друг с другом», — подчеркнул политик.

Роль сторонних государств и экстремистских организаций в развитии ливийского кризиса

Известно, что Кажман входит в партию «Справедливости и строительства», являющейся филиалом запрещенной на территории РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1. Учитывая, что в данной фракции состоит большинство руководителей ПНС, что в политических кругах и даже в правящей партии их союзника Турции тоже множество членов данной исламистской группировки, можно говорить о более крупной проблеме, нежели раздел территорий между группировками. Ведь, по сути, представители «Братьев-мусульман» выступают с совершенно полярными заявлениями относительно внутриливийского конфликта.

«Безусловно, это так, — согласился собеседник ФАН, — принадлежность к данной партии, а как мы знаем термин «партия» — лишь прикрытие, которое определяет их религиозные взгляды, уже говорит о многом. Внутри этой организации есть еще и внешние игроки, который ангажируют как местных, так и иностранных политиков, а также главарей различных экстремистских движений внутри Ливии. Недавно мы видели заявление Италии относительно того, что они хотят взять на себя посреднический функции. Турция, Алжир и Тунис и другие страны тоже ведут подобную работу. Это происходит постоянно и за этой деятельностью могут стоять совершенно разные игроки».

В заключение представитель Восточного Правительства Ливии в РФ заметил, что, помимо граничащих с Ливией государств, а также снабжающей ПНС военной техникой и живой силой, невзирая на оружейное эмбарго ООН, Турции, свою роль в ливийском кризисе сыграли и Соединенные Штаты Америки. Однако узурпация ливийской власти и последующие хаотичные действия руководящего звена ПНС эскалировали ситуацию в стране еще до вмешательства иностранных сил, а также оккупации западной части Ливии турецким военным контингентом.

«США также вносят свои корректировки в происходящее: на каком-то этапе они поддерживали фельдмаршала Халифу Хафтара, на каком-то вели переговоры с Турцией. Здесь есть множество причин, по которым это может происходить, но сам факт, что нет единоначалия и нет четкой структуры управления внутри ПНС, когда возникают такие заявления, демонстрирующие всему миру, что внутри есть раскол и противостояние — это очень характерно и показательно», — резюмировал Станислав Кудряшов.

1 Организация запрещена на территории РФ.