Кудряшов назвал бесчинства триполитанских боевиков следствием раскола внутри ПНС Ливии

Представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов отреагировал на новость о распространившемся в Сети послании вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Абдулсалама Кажмана, который призвал все ливийские госучреждения, находящиеся под контролем Триполи, не выполнять приказы главы «правительства» Файеза Сарраджа. Эксперт считает, что обнародование документа свидетельствует о расколе внутри ПНС и очередных распрях между разрозненными бандформированиями.

Накануне, 10 июня 2020 года, в арабском сегменте Интернета появились фотографии письма, призывающего все триполитанские учреждения и ведомства игнорировать постановления и решения премьер-министра ПНС за подписью члена Президентского совета «правительства» Сарраджа. Фактически, Кажман называл все решения и распоряжения «правительства» Сарраджа, где он сам занимает пост советника, недействительными и преступными. С подробным разбором и дословным переводом текста документа можно ознакомиться в статье под названием «Замглавы ПНС Ливии раскрыл преступления Сарраджа и призвал игнорировать все его решения».

#BREAKING

Deputy GNA Prime Minister Abdulsalam Kajmaan calls on Libyan institutions to ignore all GNA decisions & orders. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Sg5pMAVdkB