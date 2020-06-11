Журналист Фролов считает, что у «пьяницы» Ефремова есть «спящие» покровители

Москва, 11 июня. Дело актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, могут спустить «на тормозах», когда утихнет внимание общественности. Об этом предупредил главный редактор «Сенсаций.Нет» Александр Фролов, не исключив, что у артиста есть «спящие» покровители.

Фролов признался, что решение следствия поместить «пьяницу и борца с режимом» под домашний арест вызвало у него недоумение. Он обратил внимание, что в обществе стала форсироваться мысль о том, что Ефремов — «глубоко несчастный и больной человек».

Кроме того, в Сети стали появляться странные комментарии, авторы которых пытаются переложить вину за гибель человека на «плохие машины и дороги».

«Все ждали воя со стороны «оппозиции» и так называемых «либеральных активистов» о том, как «кровавый режим» набросился на борца за свободу. <…> А получили <…> тихое, но в то же время явное покровительство со стороны властьимущих», — подчеркнул главред проекта.

Фролов напомнил, как тот же скандально известный блогер Алексей Навальный, несмотря на нарушение далеко не одной статьи УК РФ, продолжает «чудом» избегать тюрьмы.

«Я уже неоднократно приводил примеры того, что блогер порою выполняет явные заказы кого-то из властных структур», — добавил Фролов.

Журналист обратил внимание, что несколько лет назад ажиотаж в Сети вызвал сериал режиссера Юрия Быкова. В центре сюжета противостояние спецслужб двух стран на уровне пропаганды и манипулирования общественным сознанием. И есть «спящие», которые давно работают на иностранную разведку, будучи высокопоставленными чиновниками и при этом отвечая за дестабилизацию настроений в стране.

«Чего на фильм-то тогда набросились? Неужели Минаев с Быковым неудобную правду показали?» — задался Фролов вопросом.

Главный редактор считает, что и у Ефремова есть такие «спящие» покровители, благодаря которым заслуженный артист России может избежать сурового наказания.

Напомним, что Ефремов вечером 8 июня сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. Многие коллеги, политические и общественные деятели осудили поведение Ефремова, но нашлись и те, кто попытался его оправдать.

Такие попытки возмутили независимого политолога Сергея Михеева. Зависимость Ефремова от алкоголя эксперт объяснил правилами «богемной тусовки», к которой актер себя относит. Михеев выразил сожаление, что в результате такого поведения — пить и нарушать законы — погиб ни в чем не повинный человек.