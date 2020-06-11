Насильно отобранных у семьи детей пообещали вернуть. ФАН-ТВ

Душераздирающая история о насильном разлучении родителей с четырьмя малолетними детьми получила продолжение. Отец семейства Николай Саморока сообщил журналистам, что детский омбудсмен Оренбургской области пообещал вернуть малышей.

«Вчера детский омбудсмен приезжала, то же самое сказала, что детей отдадут, либо если губернатор снимет 14-го числа карантин, то 15-го числа ей их отдают. Если нет, если карантин продлится, то 18-го числа у нас самоизоляция заканчивается, и 19-го опять же ей отдают», — рассказывает Николай Саморока.

Защитница прав детей также узнала у родителей, планируют ли они устраиваться на работу, отдавать детей в садик и ремонтировать дом. По словам Николая Самороки, глава местного сельсовета пообещал ему привести жилье в порядок. Мужчина, конечно, и сам останется на месте, а вот мать детей, Алена Лихтенвальд, вместе с малышами отправится к своим родителям. Однако семейство сомневается, что этим приятным планам суждено сбыться.

«То, что так преподносят красиво: «Да, вот сейчас все это закончится, детей вы либо сами заберете, либо вам привезут, куда скажете...». Опять же, это просто слова. Действий никаких нет», — сокрушается Николай Саморока.

По словам Алены Лихтенвальд, органы опеки не слишком стремятся к общению с родителями. Это подтверждает и бабушка, Татьяна Лихтенвальд.

«Я ездила как раз туда, в Домбаровку в больницу. Я заведующего спрашиваю: «Что? Как дети? Там все нормально с ними?». Он говорит: «Да, привезли детей, они все здоровые. Что их сюда привезли? Я их не имею права больше трех дней держать. Вот приезжайте забирайте их». Вот мы приехали, вещи отдали, потом команда... опека запретила детей отдавать», — сетует женщина.

Дети справляются со всей этой ситуацией ничуть не легче, чем родители. Старшая дочь Алены и Николая, шестилетняя Лера очень скучает по своим братьям и сестрам.

«Они еще не скоро приедут. Никогда. Не скоро», — переживает девочка.

Напомним, четырех малолетних детей забрали в конце мая. История получила огласку после обнародования ролика, на котором видно, насколько семья не хотела разлучатся. Мать даже пришлось заковать в наручники.