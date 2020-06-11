Депутат Калашников заявил, что неотвратимость наказания Ефремова важна для всей России

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что совершивший смертельное ДТП в пьяном виде актер Михаил Ефремов должен оказаться в тюрьме, потому что это необходимо российскому обществу.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» депутат Госдумы Леонид Калашников был вынужден признать, что, к сожалению, известные люди, попадавшие в подобные скандалы, зачастую «отмазываются» и избегают справедливого наказания.

«Я посмотрел, чем закончились подобные истории с участием тех или иных известных и не очень людей: Мары Багдасарян, вице-президента «Лукойла» и так далее… К сожалению, все эти известные личности как-то отъехали, шум прекратился, и они продолжают ездить и нарушать ПДД. И это вызывает возмущение», — констатировал парламентарий.

Он напомнил библейскую фразу, произнесенную Иисусом Христом: «Кто из вас без греха, первый брось камень».

«Вы меня спрашиваете, будет ли он (Михаил Ефремов. — Прим. ФАН) наказан или нет. Для меня как для гражданина, уже без какой-либо религиозной морали, очень важна неотвратимость наказания. <…> Для большинства людей важно, чтобы его посадили», — сказал Калашников.

По его мнению, если известному актеру дадут реальный тюремный срок, то все те, кто сегодня внимательно следит за развитием событий, поймут, что неотвратимость наказания в нашей стране существует и закон един для всех.

«Дело не в том, что ты болеешь [алкоголизмом]. Болеешь — возьми такси, найми водителя. Дело в том, что это все влияет на этику этих людей, которые за всем этим следят. Это мораль, это пример для всех», — убежден депутат.

Калашников признался, что сам лично испытывает двойственное отношение к скандалу, разгоревшемуся вокруг Михаила Ефремова.

«Но я не могу забыть его слова про деньги. Как говорят, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. «Я его вылечу, у меня денег до…» Он ведь еще не отошел от шока, а такое говорит. Это говорит о его сути. И чаще всего такое поведение присуще знаменитым людям или людям с большими деньгами, которым вседозволенность позволяет так себя вести. И именно поэтому они должны нести ответственность, чтобы общество это видело и понимало», — добавил парламентарий.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль своего внедорожника и стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве.