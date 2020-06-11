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Депутат Калашников заявил, что неотвратимость наказания Ефремова важна для всей России

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Депутат Калашников заявил, что неотвратимость наказания Ефремова важна для всей России

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что совершивший смертельное ДТП в пьяном виде актер Михаил Ефремов должен оказаться в тюрьме, потому что это необходимо российскому обществу.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» депутат Госдумы Леонид Калашников был вынужден признать, что, к сожалению, известные люди, попадавшие в подобные скандалы, зачастую «отмазываются» и избегают справедливого наказания.

«Я посмотрел, чем закончились подобные истории с участием тех или иных известных и не очень людей: Мары Багдасарян, вице-президента «Лукойла» и так далее… К сожалению, все эти известные личности как-то отъехали, шум прекратился, и они продолжают ездить и нарушать ПДД. И это вызывает возмущение», — констатировал парламентарий.

Он напомнил библейскую фразу, произнесенную Иисусом Христом: «Кто из вас без греха, первый брось камень».

«Вы меня спрашиваете, будет ли он (Михаил Ефремов. — Прим. ФАН) наказан или нет. Для меня как для гражданина, уже без какой-либо религиозной морали, очень важна неотвратимость наказания. <…> Для большинства людей важно, чтобы его посадили», — сказал Калашников.

Депутат Калашников заявил, что неотвратимость наказания Ефремова важна для всей России

По его мнению, если известному актеру дадут реальный тюремный срок, то все те, кто сегодня внимательно следит за развитием событий, поймут, что неотвратимость наказания в нашей стране существует и закон един для всех.

«Дело не в том, что ты болеешь [алкоголизмом]. Болеешь — возьми такси, найми водителя. Дело в том, что это все влияет на этику этих людей, которые за всем этим следят. Это мораль, это пример для всех», — убежден депутат.

Калашников признался, что сам лично испытывает двойственное отношение к скандалу, разгоревшемуся вокруг Михаила Ефремова.

«Но я не могу забыть его слова про деньги. Как говорят, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. «Я его вылечу, у меня денег до…» Он ведь еще не отошел от шока, а такое говорит. Это говорит о его сути. И чаще всего такое поведение присуще знаменитым людям или людям с большими деньгами, которым вседозволенность позволяет так себя вести. И именно поэтому они должны нести ответственность, чтобы общество это видело и понимало», — добавил парламентарий.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль своего внедорожника и стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве.

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