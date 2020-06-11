Путин обсудил Сирию и Ливию с королем Иордании

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер и король Иордании обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин и Абдалла II отметили, необходимость совместных усилий международного сообщества для преодоления последствий эпидемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, главы государств обсудили ситуации в Сирии и Ливии, а также взаимодействие двух стран по ближневосточному урегулированию.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», ― говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, в ходе которых лидеры двух стран обсудили взаимопомощь в борьбе с распространением коронавируса.