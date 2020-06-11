Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия новости 11 июня 22:30: «Лива Аль-Кудс» продолжают поиск боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре, три человека ранены при взрыве в Даръа

155
0 Оставить комментарий

Сирия новости 11 июня 22:30: «Лива Аль-Кудс» продолжают поиск боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре, три человека ранены при взрыве в Даръа

Сирия, 11 июня. Силы «Лива Аль-Кудс» продолжают операцию по поиску боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в на юго-востоке провинции Дейр-Эз-Зор. В Дамаске второй день продолжается митинг против экономических санкций в отношении Сирии. Трое гражданских лиц были ранены при взрыве, устроенном неизвестными на востоке Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Лива Аль-Кудс»: продолжают операцию по поиску боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в Дейр-Эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: избили двух человек в Идлибе.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта Дамаска

По данным РИА Новости, в Дамаске второй день продолжается митинг против экономических санкций в отношении Сирии. Собравшиеся выражают поддержку руководству страны в условиях давления Запада и борьбы с терроризмом.

Митинг в поддержку правительства Сирии Башара Асада начался в столице накануне. Демонстранты вышли в центр города с флагами и плакатами. 

Дейр эз-Зор

Карта военных действий - Дейр эз-Зор

Сирийские проправительственные силы «Лива Аль-Кудс» продолжают операцию по поиску боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ1) и их схронов в сирийской пустыне. На этот раз район ее проведения находится на границе с Ираком на юго-востоке провинции Дейр-Эз-Зор.

По информации источника в сети Twitter (DeirEzzor24), один мужчина получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в городе Хаджин, на юге провинции. Лица, заложившие СВУ не установлены.

Провинция Даръа

Карта военных действий - Даръа

Al Jisr TV сообщает, что трое гражданских лиц были ранены при взрыве, устроенном неизвестными лицами на востоке Даръа. Взрывное устройство было в машине, стоявшей на обочине дороги, соединяющей города Аль-Херак и Аль-Сура. Взрыв произошел недалеко от «контрольно-пропускного пункта Шахин» правительственных сил.

Провинция Идлиб

Карта военных действий - Идлиб

Источник в сети Twitter (SyriaCivilDef) сообщает о многочисленных пожарах в северо-западной части Сирии. Отмечается, что поджоги большого числа полей чаще всего носят умышленный характер с целью повлиять на продовольственную обстановку. Один из таких пожаров вспыхнул в Африне, в районе, полном оливковых деревьев. 

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на двух мужчин возле перехода через город Атма, который связывает Большой Идлиб с Африном.

Члены группировки «Хуррас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида»1) обвинили в убийстве своего лидера международную коалицию. Джихадисты утверждают, что СВУ под его автомобиль установили завербованные коалицией женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Новости партнеров

Новости партнеров