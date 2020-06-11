Сирия новости 11 июня 22:30: «Лива Аль-Кудс» продолжают поиск боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре, три человека ранены при взрыве в Даръа

Сирия, 11 июня. Силы «Лива Аль-Кудс» продолжают операцию по поиску боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в на юго-востоке провинции Дейр-Эз-Зор. В Дамаске второй день продолжается митинг против экономических санкций в отношении Сирии. Трое гражданских лиц были ранены при взрыве, устроенном неизвестными на востоке Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Лива Аль-Кудс»: продолжают операцию по поиску боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в Дейр-Эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: избили двух человек в Идлибе.

Провинция Дамаск

По данным РИА Новости, в Дамаске второй день продолжается митинг против экономических санкций в отношении Сирии. Собравшиеся выражают поддержку руководству страны в условиях давления Запада и борьбы с терроризмом.

Митинг в поддержку правительства Сирии Башара Асада начался в столице накануне. Демонстранты вышли в центр города с флагами и плакатами.

Дейр эз-Зор

Сирийские проправительственные силы «Лива Аль-Кудс» продолжают операцию по поиску боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ1) и их схронов в сирийской пустыне. На этот раз район ее проведения находится на границе с Ираком на юго-востоке провинции Дейр-Эз-Зор.

По информации источника в сети Twitter (DeirEzzor24), один мужчина получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в городе Хаджин, на юге провинции. Лица, заложившие СВУ не установлены.

Провинция Даръа

Al Jisr TV сообщает, что трое гражданских лиц были ранены при взрыве, устроенном неизвестными лицами на востоке Даръа. Взрывное устройство было в машине, стоявшей на обочине дороги, соединяющей города Аль-Херак и Аль-Сура. Взрыв произошел недалеко от «контрольно-пропускного пункта Шахин» правительственных сил.

Провинция Идлиб

Источник в сети Twitter (SyriaCivilDef) сообщает о многочисленных пожарах в северо-западной части Сирии. Отмечается, что поджоги большого числа полей чаще всего носят умышленный характер с целью повлиять на продовольственную обстановку. Один из таких пожаров вспыхнул в Африне, в районе, полном оливковых деревьев.

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на двух мужчин возле перехода через город Атма, который связывает Большой Идлиб с Африном.

Члены группировки «Хуррас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида»1) обвинили в убийстве своего лидера международную коалицию. Джихадисты утверждают, что СВУ под его автомобиль установили завербованные коалицией женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.