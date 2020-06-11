Четыре женщины водителя Захарова, убитого пьяным Ефремовым

Пьяная авария, устроенная известным артистом Михаилом Ефремовым, осиротила большую семью. У погибшего в результате ДТП 57-летнего Сергея Захарова осталось двое детей от двух браков, старенькая мама и любимая женщина, с которой он прожил 22 года. Именно эта женщина, которая была с Захаровым до последнего часа, призвала сурово наказать артиста, в пьяном виде убившего человека. В то же время официальная вдова Сергея Захарова отказалась от претензий к убийце мужа. Запутанная семейная коллизия Захарова стала темой обсуждения после появления его гражданской жены на ток-шоу в эфире федерального канала.

Запутанную коллизию обсудили на ТВ

Сергея Захарова похоронили в четверг в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, недалеко от места, где родился поэт Сергей Есенин. В Кузьминском живет пожилая мама Захарова. Марии Ивановне больше 80 лет, она больна, и ей до последнего момента не сообщали о смерти сына.

Захаров часто приезжал в Рязанскую область, помогал близким, но постоянно жил и работал в Москве. Сергей был женат дважды, от обоих браков у него остались сыновья. Со второй женой Сергей не развелся, однако они давно не жили вместе. Спутницей жизни Захарова стала Ирина Стерхова, с которой он прожил 22 года.

ТВ не осталось в стороне от резонансной истории, и родственников погибшего Захарова «поделили».

Ирина Стерхова приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Она рассказала, что узнала о трагедии из новостей и сразу поехала в НИИ имени Склифосовского, куда отвезли искалеченного в аварии Сергея. Женщина заявила, что намерена добиваться самого сурового наказания для Ефремова. «Пусть сидит», — заявила Стерхова в эфире ток-шоу.

Появление Ирины в роли вдовы в эфире Первого канала вызвало возмущение сына погибшего, который опубликовал гневный пост в Instagram. Он написал, что по ТВ показали неизвестную ему женщину, которую представили как жену. Сын Захарова заявил, что у его отца была одна законная жена, его мать. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение и обвинили канал в подтасовке, а Ирину — в меркантильности (в соцсетях было опубликовано несколько реквизитов для оказания помощи).

Телеведущий Дмитрий Борисов в беседе с РИА Новости назвал лукавством утверждения, что в программе Первого канала участвовала «фальшивая» жена Захарова.

«Обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, 22 года — целую жизнь», — рассказал Борисов.

Телеведущий пояснил, что Сергей Захаров официально не развелся со второй женой, он считает, что эта коллизия по-житейски вполне объяснима.

«Мы все часто живем, будто наша жизнь — черновик: все важное сделаю потом, — отметил Борисов. — В этой ситуации для нас важно слышать его (Сергея Захарова) действительно близких людей. И Ирина, конечно, — одна из них».

Как выяснило издание МК на основе своих источников, Сергей и Ирина не успели оформить отношения, поскольку Захаров не разводился с женой, опасаясь травмировать младшего сына. Возможно, в перспективе Сергей планировал узаконить отношения с Ириной, а, возможно, немолодых людей и так все устраивало.

Сын Захарова Виталий с женой, а также племянник погибшего Андрей оказались на телеканале-конкуренте Первого канала: их позвали на программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «России-1».

Как выяснило МК, официальная вдова Захарова по имени Маргарита отказалась от претензий к Ефремову: по словам соседей, женщиной могла двигать обида на оставившего ее мужа. Тем не менее, именно она вместе с матерью и сыновьями Сергея может рассчитывать на компенсацию. Ирина, скорее всего, официально не будет считаться потерпевшей, тем более, что общих детей у нее с Сергеем не было.

Отметим, старший сын Захарова поддерживал отношения не только с отцом, но и Ириной. Первую жену погибшего журналистам пока найти не удалось.

Из того, что мы знаем, в жизни простого, хорошего по отзывам близких человека Сергея Захарова было четыре очень важных для него женщины: мать Мария Ивановна, первая жена, официальная супруга Маргарита (обе — матери его сыновей), а также Ирина Стерхова, с которой он прожил более двух десятков лет. Какими бы ни были у Сергея семейные отношения, для всех этих женщин происшедшее — огромная трагедия. И виновник этой трагедии должен понести наказание.

Авария, в результате которой погиб Сергей Захаров, произошла вечером 8 июня. ДТП спровоцировал артист Михаил Ефремов, как позже выяснилось, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, который был рулем Jeep Grand Cherokee. В районе Смоленской площади джип артиста выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ, водитель которого получил тяжелейшие травмы и позже умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.