Донбасс, 11 июня. Спецназ Нацгвардии Украины подорвался на управляемом фугасе. ВСУ обустроили артиллерийский склад на заброшенной ферме. Киев устроил провокацию на КПВВ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки 10 июня на территории ДНР и ЛНР зафиксировали по одному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Огонь открывался из минометов калибром 120 мм и 82 мм. Обстреляны Логвиново в ЛНР и Горловка в ДНР. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не отмечено.

В селе Половинкино Луганской области обнаружен артиллерийский склад на заброшенной ферме. Информация об этом поступила от местных жителей в Народную милицию ЛНР. Сельскохозяйственные постройки фермы занял своим вооружением и боеприпасами личный состав 25-й десантной бригады украинской армии. Жаркая погода может привести к возгоранию неприспособленных помещений, в которых хранятся боеприпасы. Это чревато гибелью солдат и местного населения.

Группа спецназа Нацгвардии подорвалась под Донецком

Причиной гибели военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ), о которой накануне сообщали в Народной милиции ДНР, стал управляемый фугас, установленный на дороге между селом Опытное и городом Авдеевка военнослужащими 54-й бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве республики. Личный состав 54-й бригады уже месяц конфликтует с нацгвардейцами с целью раздела сферы влияния. Последней каплей в море недовольства солдат ВСУ стала установка блокпоста НГУ перед въездом на Авдеевский химзавод.

Передвижение двух бронеавтомобилей спецназа НГУ между Авдеевкой и Опытным военнослужащие ВСУ восприняли как попытку установки очередного блокпоста нацгвардейцами. С целью воспрепятствовать этому военнослужащие ВСУ установили и активировали фугас на пути следования автомобилей. По уточненным данным, пять спецназовцев НГУ погибли, 11 — получили ранения и доставлены в больницы.

По информации донецкой разведки, спецназ Нацгвардии должен был выполнить специальную задачу в Авдеевке и похитить дочь Владимира Цемаха Марию. В дальнейшем Цемаха, которого украинские власти считают ключевым свидетелем по делу о крушении Boeing летом 2014 года в небе над Донбассом, планировали выманить на территорию Украины. Но благодаря жадности украинских военных план был сорван.

Провокация Киева

10 июня Украина в одностороннем порядке открыла пункты пропуска через линию разграничения для отдельных категорий граждан. В профильных ведомствах народных республик считают, что подобное решение носит характер провокации и может способствовать распространению очагов заболевания коронавирусом.

В оборонном ведомстве ЛНР сообщают, что в подразделениях украинской армии, расположенных в зоне ООС, растет количество заболевших COVID-19 солдат. Только в 30-й бригаде ВСУ за последние сутки диагноз подтвердился у шести силовиков. Кроме того, с руководством республик вопрос открытия КПВВ согласован не был, поэтому власти ДНР и ЛНР не открыли пункты пропуска.