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Донбасс сегодня: солдаты ВСУ взорвали группу спецназа Нацгвардии, Киев устроил провокацию

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Донбасс сегодня: солдаты ВСУ взорвали группу спецназа Нацгвардии, Киев устроил провокацию

Донбасс, 11 июня. Спецназ Нацгвардии Украины подорвался на управляемом фугасе. ВСУ обустроили артиллерийский склад на заброшенной ферме. Киев устроил провокацию на КПВВ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки 10 июня на территории ДНР и ЛНР зафиксировали по одному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Огонь открывался из минометов калибром 120 мм и 82 мм. Обстреляны Логвиново в ЛНР и Горловка в ДНР. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не отмечено.

В селе Половинкино Луганской области обнаружен артиллерийский склад на заброшенной ферме. Информация об этом поступила от местных жителей в Народную милицию ЛНР. Сельскохозяйственные постройки фермы занял своим вооружением и боеприпасами личный состав 25-й десантной бригады украинской армии. Жаркая погода может привести к возгоранию неприспособленных помещений, в которых хранятся боеприпасы. Это чревато гибелью солдат и местного населения.

Группа спецназа Нацгвардии подорвалась под Донецком

Причиной гибели военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ), о которой накануне сообщали в Народной милиции ДНР, стал управляемый фугас, установленный на дороге между селом Опытное и городом Авдеевка военнослужащими 54-й бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве республики. Личный состав 54-й бригады уже месяц конфликтует с нацгвардейцами с целью раздела сферы влияния. Последней каплей в море недовольства солдат ВСУ стала установка блокпоста НГУ перед въездом на Авдеевский химзавод.

Передвижение двух бронеавтомобилей спецназа НГУ между Авдеевкой и Опытным военнослужащие ВСУ восприняли как попытку установки очередного блокпоста нацгвардейцами. С целью воспрепятствовать этому военнослужащие ВСУ установили и активировали фугас на пути следования автомобилей. По уточненным данным, пять спецназовцев НГУ погибли, 11 — получили ранения и доставлены в больницы.

Донбасс сегодня: солдаты ВСУ взорвали группу спецназа Нацгвардии, Киев устроил провокацию

По информации донецкой разведки, спецназ Нацгвардии должен был выполнить специальную задачу в Авдеевке и похитить дочь Владимира Цемаха Марию. В дальнейшем Цемаха, которого украинские власти считают ключевым свидетелем по делу о крушении Boeing летом 2014 года в небе над Донбассом, планировали выманить на территорию Украины. Но благодаря жадности украинских военных план был сорван.

Провокация Киева

10 июня Украина в одностороннем порядке открыла пункты пропуска через линию разграничения для отдельных категорий граждан. В профильных ведомствах народных республик считают, что подобное решение носит характер провокации и может способствовать распространению очагов заболевания коронавирусом.

В оборонном ведомстве ЛНР сообщают, что в подразделениях украинской армии, расположенных в зоне ООС, растет количество заболевших COVID-19 солдат. Только в 30-й бригаде ВСУ за последние сутки диагноз подтвердился у шести силовиков. Кроме того, с руководством республик вопрос открытия КПВВ согласован не был, поэтому власти ДНР и ЛНР не открыли пункты пропуска.

 

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