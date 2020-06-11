Турция направила истребители F-16, ДРЛО и самолеты-заправщики к берегам Ливии

Турция направила в Ливию эскадрилью, состоящую из истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов-танкеров. Об этом в Twitter сообщает мониторинговый ресурс ItaMilRadar.

Отмечается, что в районе североафриканского государства замечено скопление большого количества самолетов ВВС Турции. Помимо трех военно-грузовых лайнеров, которые 11 июня были обнаружены на подступах к ливийской территории, около Ливии было множество других турецких самолетов. В их число вошли: три лайнера-танкера Boeing KC-135R, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7T, а также несколько истребителей F-16 ВВС Турции.

Массированное присутствие турецкой авиации в районе Ливии говорит о том, что Анкара готовится к новой масштабной наступательной операции. Турция резко увеличила темпы переброски сирийских наемников и своих офицеров, нарастила военное присутствие в североафриканском государстве. Кроме того, в Мисурату утром 11 июня прибыл еще один грузовой корабль с тяжелым вооружением. Ранее туда же была доставлена очередная партия танков M60A1 американского производства.

Откровенно провокационным действиям по переброске военных сил вторит официальная позиция Турции по перемирию в Ливии. Анкара отвергла предложенную в «Каирской декларации» остановку боевых действий и призыв к началу переговоров при участии мирового сообщества.

Примечательно, что военизированный настрой турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не остался без внимания со стороны Европейского союза. По решению ЕС миссию IRINI (контроль за поставками вооружений в Ливию) возглавил греческий адмирал Теодорос Микропоулос. Очевидно, что он будет действовать более жестко, в отличие от итальянского предшественника Фабио Агостини. Афины изначально заняли непримиримую позицию по агрессии Турции в Средиземном море.