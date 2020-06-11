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Турция направила истребители F-16, ДРЛО и самолеты-заправщики к берегам Ливии

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Турция направила истребители F-16, ДРЛО и самолеты-заправщики к берегам Ливии

Турция направила в Ливию эскадрилью, состоящую из истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов-танкеров. Об этом в Twitter сообщает мониторинговый ресурс ItaMilRadar.

Отмечается, что в районе североафриканского государства замечено скопление большого количества самолетов ВВС Турции. Помимо трех военно-грузовых лайнеров, которые 11 июня были обнаружены на подступах к ливийской территории, около Ливии было множество других турецких самолетов. В их число вошли: три лайнера-танкера Boeing KC-135R, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7T, а также несколько истребителей F-16 ВВС Турции.

Турция направила истребители F-16, ДРЛО и самолеты-заправщики к берегам Ливии

Массированное присутствие турецкой авиации в районе Ливии говорит о том, что Анкара готовится к новой масштабной наступательной операции. Турция резко увеличила темпы переброски сирийских наемников и своих офицеров, нарастила военное присутствие в североафриканском государстве. Кроме того, в Мисурату утром 11 июня прибыл еще один грузовой корабль с тяжелым вооружением. Ранее туда же была доставлена очередная партия танков M60A1 американского производства.

Откровенно провокационным действиям по переброске военных сил вторит официальная позиция Турции по перемирию в Ливии. Анкара отвергла предложенную в «Каирской декларации» остановку боевых действий и призыв к началу переговоров при участии мирового сообщества.

Турция направила истребители F-16, ДРЛО и самолеты-заправщики к берегам Ливии

Примечательно, что военизированный настрой турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не остался без внимания со стороны Европейского союза. По решению ЕС миссию IRINI (контроль за поставками вооружений в Ливию) возглавил греческий адмирал Теодорос Микропоулос. Очевидно, что он будет действовать более жестко, в отличие от итальянского предшественника Фабио Агостини. Афины изначально заняли непримиримую позицию по агрессии Турции в Средиземном море.

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