На Кубани отменен пропускной режим. События дня. ФАН-ТВ

В Москве сегодня состоялось прощание с Сергеем Захаровым . Водитель-курьер погиб в результате ДТП, которое спровоцировал известный российский артист Михаил Ефремов . Церемония прошла в траурном зале при Институте Склифосовского. Проститься с Сергеем пришли родные, друзья и коллеги. Свои соболезнования выразили даже клиенты службы доставки, в которой работал Захаров. Мужчину похоронят под Рязанью, в селе Константиново. Ну а второй участник, он же виновник аварии, Михаил Ефремов сегодняшний вечер проводит в Главном следственном управлении МВД по Москве на допросе. Кроме четвертой части 264 статьи (о ДТП с летальным исходом) на актера заведено еще одно дело — по 228 статье. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка и переработка наркотических средств. Другие детали следствия пока не разглашаются. Напомним, дело было передано в московское ГСУ МВД для обеспечения объективного и всестороннего расследования. Сам Ефремов на два месяца помещен под домашний арест.

Медицинские бригады из Москвы помогут регионам в борьбе с COVID-19

Дополнительные медицинские бригады, состоящие из высококвалифицированных специалистов, направлены в регионы для борьбы с коронавирусом. Подкрепление получила Северная Осетия и Дагестан, Ингушетия, Владимир, Псков и Забайкальский край. Для обмена опытом по работе с COVID-19 из Москвы отправились порядка 40 экспертов. В частности, Денис Проценко, главный врач московской клинической больницы в Коммунарке, прибыл в Дагестан.

«Группа наша имеет с 29 февраля опыт лечения. Мы за это время пролечили более трех тысяч пациентов, я имею в виду 40-ая больница в Коммунарке, и в общем так как у нас все технологии выстроены, мы с нашей командой, вместе с заведующими, приехали для того, чтобы поделиться опытом и продолжить помогать», — пояснил главврач больницы в Коммунарке.

Проценко отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация сейчас более-менее благоприятная. Число выявленных пациентов с коронавирусом снижается ежедневно, однако необходимость поддержать региональное здравоохранение все еще есть.