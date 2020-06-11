На Кубани отменен пропускной режим. События дня. ФАН-ТВ

Ефремова вызвали на допрос по делу о наркотиках
В Москве сегодня состоялось прощание с Сергеем Захаровым. Водитель-курьер погиб в результате ДТП, которое спровоцировал известный российский артист Михаил Ефремов. Церемония прошла в траурном зале при Институте Склифосовского. Проститься с Сергеем пришли родные, друзья и коллеги. Свои соболезнования выразили даже клиенты службы доставки, в которой работал Захаров. Мужчину похоронят под Рязанью, в селе Константиново. Ну а второй участник, он же виновник аварии, Михаил Ефремов сегодняшний вечер проводит в Главном следственном управлении МВД по Москве на допросе. Кроме четвертой части 264 статьи (о ДТП с летальным исходом) на актера заведено еще одно дело — по 228 статье. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка и переработка наркотических средств. Другие детали следствия пока не разглашаются. Напомним, дело было передано в московское ГСУ МВД для обеспечения объективного и всестороннего расследования. Сам Ефремов на два месяца помещен под домашний арест.
Медицинские бригады из Москвы помогут регионам в борьбе с COVID-19
Дополнительные медицинские бригады, состоящие из высококвалифицированных специалистов, направлены в регионы для борьбы с коронавирусом. Подкрепление получила Северная Осетия и Дагестан, Ингушетия, Владимир, Псков и Забайкальский край. Для обмена опытом по работе с COVID-19 из Москвы отправились порядка 40 экспертов. В частности, Денис Проценко, главный врач московской клинической больницы в Коммунарке, прибыл в Дагестан.
«Группа наша имеет с 29 февраля опыт лечения. Мы за это время пролечили более трех тысяч пациентов, я имею в виду 40-ая больница в Коммунарке, и в общем так как у нас все технологии выстроены, мы с нашей командой, вместе с заведующими, приехали для того, чтобы поделиться опытом и продолжить помогать», — пояснил главврач больницы в Коммунарке.
Проценко отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация сейчас более-менее благоприятная. Число выявленных пациентов с коронавирусом снижается ежедневно, однако необходимость поддержать региональное здравоохранение все еще есть.
Российские курорты и санатории заработают в июле
Российский юг выходит из карантинного режима и готовится к традиционной встрече отдыхающих. В Краснодарском крае с завтрашнего дня отменяется пропускной режим для передвижения между муниципалитетами. Об этом сегодня заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Также с 12 июня начнут открываться небольшие отели, в которых меньше 50 номеров. В целом же открытие курортного сезона в России намечено на первое июля. Разумеется, туристическая сфера, как и все теперь, будет работать с соблюдением мер предосторожности. Немногим ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало план выхода отрасли из режима карантинных ограничений. Россияне, действительно, скоро смогут путешествовать по нашей необъятной. На изготовке уже большинство оздоровительных курортов. Так, например, с 1 июня начали открываться санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, Крым и Кавказские Минеральные Воды уже тоже готовы к приему и ждут отдыхающих.