Эксперты объяснили появление в Донбассе российских флагов и стелы «Россия»

Донецкая Народная Республика впервые отмечает День России как официальный праздник. Сегодня уже более 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство благодаря упрощенной процедуре.

11 мая стало известно о том, что у населенного пункта Еленовка в ДНР возле линии соприкосновения установлена стела «Россия». Ранее различные ресурсы сообщали о подобных знаках рядом с КПП «Октябрь», «Майорск» и «Александровка».

Появилась официально не подтвержденная пока информация о том, что экс-помощник президента России Владислав Сурков 12 июня примет участие в праздновании Дня России в Донецке.

О неизбежности процесса интеграции республик Донбасса с Российской Федерацией рассказывают эксперты Федерального агентства новостей.

Донбасс идет в Россию

«События 2014 года в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе и других городах не случайно назывались Русской весной. С самого начала мы ориентировались на Россию», — рассказал член Народного совета ДНР Мирослав Руденко в интервью ФАН.

Потом, по его словам, возникли определенные геополитические обстоятельства.

«Я помню 2015 год, когда сердцем мы по-прежнему стремились в Россию, но флага РФ на официальном мероприятии в ДНР увидеть было нельзя, — рассказал народный депутат. — И не потому, что люди этого не хотели, просто было негласное указание республиканских властей на этот счет. На одной из акций в 2015 году представители администрации Донецка требовали у наших единомышленников из общественного движения «Свободный Донбасс» свернуть знамена Российской Федерации».

Теперь ситуация сильно изменилась. 12 июня в ДНР — официальный праздник, выходной день.

«С прошлого лета, почти уже год, на площади Ленина в Донецке реет знамя России. А с 11 мая, когда мы празднуем День республики, рядом с флагами ДНР российские флаги развеваются в Горловке, Дебальцеве, Макеевке и в других городах», — рассказал Руденко.

Политические активисты республики и просто граждане вывешивают флаги России над своими домами. Теперь уже никому в голову не придет потребовать убрать их — наоборот, это даже поощряется государством.

«На законодательном и образовательном уровне интеграция с Россией идет, по сути, с 2014 года. Де-факто и де-юре мы все больше живем по стандартам Российской Федерации. Сегодня в ДНР и ЛНР уже более 200 тысяч граждан приняли российское гражданство. И это могло произойти лишь благодаря шагам навстречу со стороны России», — уверен депутат.

Вектор обозначен, считает Руденко. Продолжает на постоянной основе действовать интеграционный комитет «Россия—Донбасс», облегчающий вопросы интеграции. С 1 сентября в школах республики будут полностью введены российские образовательные стандарты. При этом, конечно, останутся и региональные компоненты, как это имеет место в любом субъекте РФ.

«Да, все идет не так быстро, как хотелось бы, остается сложной социально-экономическая ситуация. Но есть основания надеяться, что все сложности будут преодолены. Поставлена задача поднять уровень жизни до уровня соседних с нами регионов России, и я верю, что это будет реализовано. В итоге наш трудный путь приведет к тому, что мы официально станем частью России», — заявил собеседник ФАН.

Украина — тоже часть Русского мира

При этом, напомнил Мирослав Руденко, Украина находится в глубоком кризисе. Она выполняет все требования контролирующего ее Запада, урезая социальные гарантии для своих жителей, разрешая продажу собственной земли.

Страна по-прежнему находится под диктатом националистов. Киевский режим всячески саботирует минский процесс и превращает его в фарс, включая в контактные группы якобы от лица Донбасса явных провокаторов — пропагандистов с бандеровскими взглядами.

«Все это отталкивает нас от Киева и делает процесс интеграции с Россией безальтернативным», — сказал парламентарий.

По его словам, стелы «Россия» не означают, что на границы территории, ныне контролируемой ДНР, заканчивается историческая Россия.

«У нас законодательно закреплено, что территория республик — это вся территория бывших Донецкой и Луганской областей», — напомнил Мирослав Руденко.

Депутат уверен, что тем или иным способом республики восстановят свою территориальную целостность.

«Как историк я считаю, что граница исторической России проходит куда западнее, чем Донецк, Луганск или даже Киев. Мы этого не забыли. У нас живет много жителей из тех регионов, откуда их вынудил уехать киевский режим. Наша задача, чтобы и жители остальной Украины вспомнили, что они — часть Русского мира», — резюмировал собеседник ФАН.

Общая история, совместное будущее

Интеграционные процессы между ЛНР и Россией не остановить, с каждым годом они только усиливаются, заявил в интервью ФАН председатель Общественной палаты ЛНР (ОП ЛНР) Алексей Карякин.

По его словам, непрекращающаяся блокада со стороны официального Киева и активизация боевых действий доказывают правильность выбора, сделанного жителями республики еще в 2014 году. Украине не нужны жители Донбасса, ей нужна только территория.

«Сегодня у нас подписаны соглашения о сотрудничестве с общественными палатами шести субъектов Российской Федерации: от Ростова-на-Дону до Ханты-Мансийска. Мы планируем проведение совместных мероприятий с этими регионами и хотим расширить географию нашего сотрудничества», — отметил Карякин.

В нынешнем году ОП ЛНР организовала сбор детских рисунков из прифронтовых городов и районов республики для выставки в Совете Федерации и в Государственной думе Российской Федерации. Ее тема — «О войне и о мире».

«Это очень проникновенные работы, где ребята, видевшие войну своими глазами, высказывают свое мнение, свое отношение к происходящему», — пояснил общественный деятель.

В начале 2020 года член Общественной палаты ЛНР Олег Скакун и активисты из России в рамках автопробега «Святая Русь» посетили крупные и исторически значимые города нашей страны. Это способствует выстраиванию прямой коммуникации с регионами России, уверен Карякин.

Весной 2020 года по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника республиканская ОП организовала доставку каменного монолита в подмосковный Подольск для создания «Сада камней Памяти и Славы», приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Участие в создании этого проекта направлено на увековечивание героической истории Луганской народной республики, а также укрепление интеграционных связей с Российской Федерацией. Ведь у нас общая история, и я уверен, что будет совместное будущее», — резюмировал собеседник ФАН.

Признаки сближения с Россией

«Несмотря на десятилетия системной работы по размыванию и рассеиванию естественной русской социокультурной основы Луганщины, она оказалась достаточно устойчивой к таким воздействиям со стороны украинских властей», — заявил в интервью ФАН луганский политолог, руководитель ЦСИ «Особый статус» Александр Проценко.

Украинизация шла очень агрессивно. Например, численность школ в Луганской области с преподаванием на русском с 1991 по 2013 годы снизилась с 93% до 52%, напомнил политолог.

Сегодня наблюдается процесс регенерации русского культурного пространства на Луганщине. Этот процесс, по словам Проценко, многослоен, он включает в себя как сознательную политику по интеграции в российское гуманитарное, экономическое и правовое пространство, так и не столь яркие, но устойчивые социальные практики и бытовые проявления.

«Упрощенное получение российского гражданства и придание русскому языку статуса государственного, полные площади народа на концертах русских звезд и граффити по типу «Луганск — русский город!», звон бокалов в Новый год под звуки курантов на Спасской башне — все это признаки нашего сближения с Россией», — резюмировал собеседник ФАН.

Республики ДНР и ЛНР образовались в результате референдумов 11 мая 2014 года, когда подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской областей высказались за независимость от режима устроителей госпереворота в Киеве.