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Нарколог Никуличев уверен, что алкоголизм не спасет Ефремова от тюрьмы

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Нарколог Никуличев уверен, что алкоголизм не спасет Ефремова от тюрьмыМосква, 11 июня. Алкогольная зависимость актера Михаила Ефремова не является основанием для более мягкого уголовного наказания за смертельное ДТП. Об этом заявил психиатр-нарколог Вячеслав Никуличев.

«Если человек совершил преступление, его не может болезнь освободить. Я не встречал в своей практике за время работы, чтобы признали невменяемым, если у него алкогольная зависимость», — пояснил эксперт.

По словам, главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, лечение Ефремова от алкоголизма может занять около месяца, однако последующая реабилитация может продолжаться всю жизнь, передает Nation News.

«Лечение по медицинской программе займет около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно», — сказал Брюн.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов попал в автомобильную аварию в центре Москвы, жертвой которой стал один человек. Позднее выяснилось, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня столичный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Решение суда вызвало бурю негодования со стороны общественности. Коллеги Ефремова осудили актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под личный контроль следствие по делу о ДТП с участием Ефремова. Председатель парламента отметил, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.

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Источник: Nation News
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