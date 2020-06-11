Навального уличили в распространении фейков о «принудительном голосовании»

Москва, 11 июня. Рассказы Алексея Навального о якобы принуждении к голосованию по поправкам в конституцию ожидаемо оказались вбросами.

Все заявления одиозного блогера и его соратников были проверены Общественным штабом по контролю за выборами. Организация без труда выяснила, что все распространяемые Навальным и его командой истории — просто вбросы.

Напомним, первые анонимные жалобы на «принудительное голосование» начал публиковать Навальный За ним следом к распространению фейков присоединилась Любовь Соболь, Георгий Албуров.

Интересно, что все они утверждали, что получают множество сообщений со всей России, но почему-то публиковали выдуманные истории о госкомпаниях Москвы, среди них —«ГорМост», «Московский метрополитен», «Московская объединенная электросетевая компания».

И хотя и руководители признанного иноагентом ФБК, и члены его столичного штаба постоянно живут в Москве, они не стали проверять достоверность этих сообщений, видимо, потому что знали, что распространяют недостоверную информацию, пишет «ПолитЭксперт».

Отметим, что глава Общественного штаба по контролю за выборами Алексей Венедиктов не стал указывать, что за организованным распространением вбросов стоит именно ФБК, хотя вычислить, откуда ветер дует не сложно.

Отдельно обращает на себя внимание и тот факт, что фейк о «производственной мобилизации» получился у Навального таким недостоверным, что его не стали тиражировать крупные либеральные СМИ.