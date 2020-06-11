Борисова призвала без поблажек судить устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 11 июня. Телеведущая Дана Борисова призвала по всей строгости закона судить актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве.

Борисова подчеркнула, что никаких поблажек в отношении заслуженного артиста РФ и «любимца публики» быть не должно, поскольку по его вине погиб человек.

Телеведущая, которая сама в свое время проходила курс реабилитации, призналась, что сочувствует Ефремову, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, но не оправдывает его.

«Я понимаю, что у него, несомненно, были сильнейшие провалы в памяти, и он не помнит, как это произошло. Он употребил три вещества, первое, что после такого случается, — отказ памяти», — цитирует Борисову NewInform.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов выехал на встречную полосу и на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Актер не пострадал, а вот мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Как передает телеканал «360», Захаров скончался в реанимации. Его похороны прошли в четверг в Рязанской области.

Актера отправили под домашний арест до 9 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело, передает «Царьград». Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

За Ефремова вступились некоторые его коллеги, например, актеры театра и кино Сергей Гармаш и Иван Стебунов. Примечательно, что сами они не раз нарушали ПДД.

Защитников Ефремова осудил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий выразил надежду, что актер, знаменитый своими пьяными выходками, понесет заслуженное наказание.