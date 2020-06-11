Боевики ПНС провалили попытки списать кладбище своих жертв на Хафтара

Москва, 11 июня. Многочисленные братские захоронения были обнаружены на южной окраине Триполи в городе Тархуна. Боевики из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии попытались списать кладбище своих жертв на ЛНА и ЧВК «Вагнер».

Захоронения были обнаружены с 6 по 7 июня 2020 года боевиками ПНС, которые, судя по всему, знали, где искать тела. Обнаруженные захоронения не новые и относятся к 2015 году. Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, в Тархуне были найдены останки подростка, пропавшего пять лет назад.

В 2015 году армии Халифы Хафтара еще не было в Тархуне, а слухи о ЧВК «Вагнера» вообще появились лишь в 2019 году. По данным Национальной комиссии по правам человека, за массовыми убийствами стоит коалиция группировок «Рассвет Ливии», создателем которой является нынешний глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага. Очевидно, что Башага решил избавиться от улик и заодно обвинить ЛНА и ЧВК «Вагнера» в преступлениях.

Подельники Башаги публикуют фотографии найденных тел в черных мешках, чтобы их невозможно было опознать. В противном случае станет понятно, что все убитые пропали пять лет назад.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец удивлен, что ПНС Ливии не обнаружило тела российских офицеров вместе с документами. Эксперт отметил наглость, с которой ПНС Ливии врет о трупах.

«Ни одна политическая или военно-политическая сила в мире не пользуется в такой степени брехней, как ПНС Ливии. ПНС самым изощренным восточным способом гонит ложь для того, чтобы в невыгодном свете показать и Хафтара, и российскую сторону. Они уже много раз прокалывались, но мы должны знать одно: если идет чистая информационная война, то ложь становится одним из орудий», — заявил эксперт в комментарии Nation News.

Высший совет шейхов и видных деятелей Ливии обратился к МООНПЛ с просьбой создать международный комитет по фиксации преступлений и нарушений, совершенных вооруженными формированиями ПНС после захвата теми оставленных ЛНА городов.