Глава движения «Матери России» заявила, что однополые семьи ломают психику детей

Москва, 11 июня. Запрет на усыновление не нарушает права представителей сексуальных меньшинств, а защищает интересы ребенка, считает председатель общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

По ее мнению, воспитание в однополой семье может помешать развитию полноценной, гармоничной личности, ломает детскую психику.

«Это вызовет двойственность восприятия реальности. Как ребенок поймет природой заложенное различие между мужчиной и женщиной, если, скажем, «мамой» у него будет тоже «папа»? Это все равно, что сказать ему: посмотри на дерево, но представь, что это птица», — сказала она в комментарии «ПолитРоссии».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео о важности поправок к конституции. В ролике демонстрируется возможное будущее России, в котором гей-пара усыновляет ребенка. Видео привлекло внимание интернет-пользователей и запустило дискуссию о недопустимости однополых браков.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.