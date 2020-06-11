В Госдуме заявили, что эпидемия не повлияет на реализацию закона о суверенном Рунете

Москва, 11 июня. Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на реализацию закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Сейчас мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни, поэтому никакой угрозы срыва планов по обеспечению безопасности Рунета нет и быть не может. Это незначительные издержки», — пояснил Боярский.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, реализация закона об устойчивом Рунете обеспечит бесперебойную работу российского сегмента Сети. Он также добавил, что ведомство не преследует цели создать инструмента для блокировки доступа в Сеть, передает «Политика сегодня».

«Блокировка Интернета в РФ технически невозможна, поскольку в стране много операторов связи и провайдеров с трансграничными переходами. Безусловно, часть сервисов может на какое-то время деградировать, но рубильника, который позволит нам отключить российский Интернет от международного, не существует», — подчеркнул министр.

Напомним, закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета вступил в силу осенью 2019 года. В январе 2021 года все российские операторы начнут пользоваться национальной доменной зоной. С этого же момента все государственные органы будут использовать исключительно отечественные средства шифрования данных.