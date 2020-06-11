Мишустин подписал постановление о дополнительной помощи безработным россиянам

Москва, 11 июля. Безработные россияне получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно сообщению на сайте кабмина, решено было продлить на три месяца возможность получения пособия по безработице для тех, у кого период его выплаты закончился после 1 марта.

Кроме того, увеличивается количество семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей в месяц в июне–августе.

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили работу после 1 марта и были официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.

«Минимальное пособие по безработице за май–июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении правительства.

Как сообщил ранее Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой. Повышение коснется граждан, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей. Также с 1 июля начнет действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность.