Энергетическая стратегия России открывает новые возможности для поставок угля в Африку

Правительство РФ опубликовало «Энергетическую Стратегию России до 2035 года», которая может привести к росту участия России в развитии энергетики Африки. Такую мысль в интервью для Федерального агентства новостей высказали эксперт в области мировой экономики Борис Пивовар и депутат ГД РФ Павел Завальный.

Одним из ключевых направлений российской энергетики, указанных в «Энергетической стратегии», является угольная отрасль. Уголь обозначен как один из самых дешевых источников энергии на описываемый период с вероятным ростом его потребления в Африке, странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом отмечается, что в связи с ростом внутреннего спроса на энергетическом рынке Индонезии и исчерпанием запасов угля в Колумбии основными экспортерами этого ресурса становятся Россия и Австралия.

За последнее десятилетие доля экспорта в общем объеме поставок российского угля увеличилась с 33 до 54%, но по большей части за счет наращивания поставок в Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Вьетнам. Африканское направление пока остается для России относительно новым.

Самым крупным африканским покупателем угля для России является Марокко. По данным портала OEC за 2018 год, в страну идет 91% всех поставок российского угля в Африку, но в денежном выражении это всего около 500 миллионов долларов США. Южная Корея за этот же год приобрела российский уголь на сумму более 2,6 миллиарда долларов. Остальные страны Африки на фоне этой статистики просто теряются, хотя стоит упомянуть, что экспорт угля также идет в Сенегал, Египет, Бенин, ЮАР и Джибути.

Председатель комитета ГД РФ по энергетике Павел Николаевич Завальный в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что рост численности населения всегда сопровождается ростом спроса на электроэнергию. Согласно данным ООН, Африка до 2050 года останется лидером по темпам прироста населения, поэтому вопрос поставок угля, как самого дешевого из всех видов энергоносителей, для Черного континента особенно актуален.

Этот процесс неизбежно потребует увеличения перевалочных возможностей уже существующих в Африке угольных терминалов, а также, вероятно, постройки новых. И по словам Завального, Россия заинтересована в строительстве приемных терминалов в тех странах, которые готовы покупать наш уголь.

Несмотря на сложную обстановку в отдельных африканских странах, у России есть конкурентное преимущество на континенте. Павел Завальный напоминает, что в Африке традиционно хорошо относятся к нашей стране еще со времен СССР.

«Так называемые «страновые» риски всегда есть. В каждой стране своя обстановка; экономическая, социальная. Эти риски нужно оценивать в каждом конкретном случае. Но в Африке исторически хорошее отношение к России, еще с советского периода. Вы знаете, что многие политические лидеры в африканских странах в свое время получали образование в Советском Союзе. Они знают русский язык и ориентированы на Россию. Понятно, в каждой стране своя обстановка. Континент в целом нестабильный, но перспектива развития у него есть. Если взять прирост населения по континентам: Африка — номер один. Поэтому, конечно, нам нужно выходить на этот рынок и с нашими энергетическими ресурсами, и с продукцией нашего машиностроения. Она там будет востребована, в отличие от других стран; того же Китая, который сам себя всем обеспечивает».

Старший преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Борисович Пивовар также отмечает, что наращивание поставок угля в Африку было бы интересно России, для чего возможно участие отечественных компаний в постройке приемной инфраструктуры.

«Это был бы неплохой задел для новой экономической экспансии на Африканский континент. После развала Советского Союза Россия существенно сократила свое присутствие в Африке. Кроме таких стран, где мы традиционно есть. Например — Египет. Сейчас есть хорошая возможность вернуться. Другой вопрос — хватит ли у Российской Федерации сил с учетом последних кризисных явлений. Теперь это не политический момент, а чисто экономический интерес. Поэтому если России эти проекты будут экономически интересны и будет обеспечена возвратность инвестиций, то Россия не упустит свои возможности», — считает Пивовар.

Однако сразу возникает вопрос, не получится ли так, что российские компании вложатся в постройку инфраструктуры, а уголь африканские страны начнут закупать у других поставщиков. Путь из Австралии, к примеру, несколько короче, чем от тихоокеанского побережья России. Даже несмотря на то, что основные угольные терминалы Австралии расположены на востоке материка.

Впрочем, эксперт напоминает, что, помимо экономических способов защитить свои вложения посредством долговременных соглашений, существует еще и техническая сторона вопроса. Угли в разных странах отличаются по своему химическому составу, и, если не ограничиваться только портовыми терминалами, а предоставить заинтересованным государствам пакетные предложения, включающие постройку современных ТЭС, то есть возможность создать условия для долгосрочного партнерства России и Африке в энергетической сфере.

«Конечно, возможно сократить риски какими-то долгосрочными соглашениями. Но уголь не однороден по своим характеристикам. Есть известный пример Украины. Ее теплоэлектростанции работали на угле Донбасса. Но из-за конфликта они начали закупать уголь в других странах мира, а по своему химическому содержанию он не соответствует требуемым параметрам. Поэтому многие такие ТЭС вышли из строя, так как качество ресурса было другим. Посмотрите, как делает «Росатом». Он не только поставляет обогащенный уран. Он еще и строит электростанции, проводит техническое обслуживание. Это интересная модель, как подсадить на свой ресурс другие страны», — заключил эксперт.

В Россия уже есть проекты пылеугольных ТЭС с высокой энергоэффективностью при низком уровне выбросов. Возможно, некоторые страны Африки могут проявить интерес к таким станциям. А это не только обеспечит долговременные контракты на поставку топлива из РФ, но и отвечает задачам увеличения номенклатуры угольного экспорта, поставленным правительством в «Энергетической Стратегии России до 2035 года».