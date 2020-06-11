«Мы сожжем здесь все дома»: погромщик из ПНС опубликовал видео поджога в Тархуне

Тархуна, 11 июня 2020 года. Официальный Twitter-аккаунт пресс-службы ЛНА опубликовал пост, в котором содержатся свидетельства того, что за поджогами в Тархуне стоят группировки ПНС.

Напомним, что сразу после захвата пригорода столицы Тархуны в сети стали появляться сообщения рядовых горожан о бесчинствах оккупантов.

Боевики разрушали дома мирных жителей, совершали грабежи, подвергали оставшихся в городе жителей насилию.

Беспокойство ситуацией поспешили выразить официальные лица. Среди них дипломат ФРГ в Ливии Оливер Овца, который сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте. Немецкого политика волновали, помимо всего прочего, внесудебные преследования лидеров племен и политических оппонентов.

نبدي إنزعاجنا من تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في #ترهونة وننضم إلى الدعوة إلى تحقيق مستقل. كما أننا قلقون فيما يتعلق بالتقارير عن أنشطة الإنتقام والنهب وندعو القادة إلى ضبط النفس. — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) June 7, 2020

О проблемах с соблюдением прав человека заявил также спикер ЛНА Ахмад Мисмари. Он подтвердил данные о количестве беженцев из Тархуны — около 20 тысяч, а также рассказал о расстреле колонны беженцев турецкими дронами.

مباشر | مؤتمر صحفي للواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي https://t.co/BSNFYjftgz — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 8, 2020

Совет шейхов и старейшин Ливии также призвал международные организации обратить внимание на происходящие в Тархуне беззакония. Кроме того, они призвали ливийцев противостоять иностранным оккупантам, обеспечив безопасность собственных городов и земель. Старейшины предложили провести демонстрации, главная из которых состоялась вечером 7 июня на площади Аль-Киш в Бенгази.

Ранее о военных преступлениях также сообщали из других городов, захваченных силами ПНС. Например, один из очевидцев атаки боевиков на Каср бен-Гашир рассказал, что потерял семью в результате воздушного налета турецких БПЛА, которые поставила на вооружение ПНС Анкара.

Four Turkish UAV drone airstrikes on a building in Gasr Bin Ghsheir late last tonight led to the death of 12 civilians.

Eyewitness Mohammed Al-Lafi explains what happened. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/QyOxDkxp6v — Libya Review (@LibyaReview) June 4, 2020

И вот 11 июня выходят новые документальные подтверждения преступных действий боевиков ПНС. Утверждается, что представленное видео сделано одним из террористов в Тархуне во время поджога жилого здания. Свои действия он сопровождает угрозой: «Мы сожжем здесь все дома».

A #GNA militias seen setting fire to a house in western Libyan city Tarhouna.

He then goes on to say “we will burn down all the houses here”#Libya

pic.twitter.com/2R6uXIExC7 — M.LNA (@LNA2019M) June 11, 2020

Подтверждённые многочисленными источниками беззакония, творящиеся в захваченных городах, таких, как Тархуна, согласно некоторым данным, являются частью развернувшейся на территории ПНС операции по ликвидации неугодных Анкаре политических лидеров, племенных вождей и несогласных граждан Ливии.