Экс-жена Жукова рассказала о подавленном состоянии Норкиной незадолго до смерти

Москва, 11 июня. Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена рассказала, что ведущая Юлия Норкина незадолго до смерти выглядела печальной.

Жуков вместе с бывшей супругой принял участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск, посвященный скандальному разводу, стал последним для Норкиной и вышел уже после смерти ведущей.

Жукова рассказала, какой была последняя встреча с Норкиной. По словам бывшей супруги певца, ведущая выглядела печальной и замкнутой. Жукова не исключила, что Норкина увидела в их с бывшем мужем истории отражение собственных переживаний. Елена отметила, что ведущая всячески заступалась за нее, осуждая бывшего мужа.

«Она была замкнутая, о чем-то переживала. В какие-то моменты она буквально натягивала на своем лице улыбку», — вспомнила Жукова.

Во время ток-шоу Норкина отметила, что ей еще не доводилось встречать таких странных людей, как члены этой семьи. По ее словам, для нее они все фрики. Журналистка подчеркнула, что лично бы хотела вырастить из сына достойного человека, а не «оболтуса».

В целом Норкина выглядела печальной и подавленной. Жукова призналась, что смерть Норкиной стала для нее настоящим шоком.

Норкина скоропостижно скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.