Боевики ПНС приняли в Мисурате турецкий грузовой корабль

Мисурата, 11 июня. Турецкий корабль с военным грузом вошел в порт ливийской Мисураты утром 11 июня. Об этом рассказал пользователь Twitter.

По словам пользователя, корабль ROSELINE A, прибывший к берегам Ливии из Турции, вошел в порт Мисураты в 11 часов утра (12.00 по мск). На борту ROSELINE A находится военный груз, предназначенный для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Одновременно с морскими поставками турецкая сторона увеличила интенсивность авиарейсов в североафриканскую страну. Только 11 июня в направлении Триполи из Турции вылетели три грузовых самолета. Самолетами, в основном, в Ливию доставляют наемников, завербованных в сирийском Идлибе, и турецких офицеров. В задачу последних входит координация бандформирований ПНС, помощь в составлении планов обстрелов и атак на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Вмешательство Турции в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто выступает на стороне лидера ПНС Файеза Сарраджа, предоставляя ему все необходимое для продолжения боевых действий в отношении ЛНА. Анкара создала морские и воздушные каналы, по которым боевикам ПНС поставляются оружие, боеприпасы, современное военное оборудование, БПЛА и бронетехника. ФАН ранее публиковал большой материал об этих маршрутах.

IRINI может помочь остановить Турцию

Для того, чтобы помешать Турции вмешиваться в дела Ливии, Европейский союз создал миссию IRINI, направив корабли НАТО к ливийскому побережью. Однако IRINI до настоящего времени оказалось малоэффективной в реализации поставленной задачи — Анкара использует фрегаты для сопровождения грузовых кораблей, которые не позволяют судам IRINI останавливать эти грузы. Один из таких инцидентов произошел накануне, 10 июня, к юго-западу от острова Крит — три турецких фрегата сорвали попытку ареста грузового корабля, следовавшего в Ливию.

Сейчас же вместо итальянского контр-адмирала Фабио Агостини европейскую операцию возглавил представитель Греции — адмирал ВМС Греции Теодорос Микропоулос. Афины, в отличие от Рима, изначально занимали жесткую позицию по агрессии Турции в Средиземном море. Назначение грека на роль главы миссии IRINI обещать стать действенным шагом в контроле эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.