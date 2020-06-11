Актриса Есипенко рассказала о тайной женитьбе Джигурды в Киеве

Москва, 11 июня. Бывшая возлюбленная шоумена Никиты Джигурды, актриса Марина Есипенко рассказала о его тайной женитьбе в Киеве.

Артистка стала гостей программы «Судьба человека». В интервью Борису Корчевникову она призналась, что сразу влюбилась в Джигурду, который теперь рассказывает о ней «много неправды».

Есипенко вспомнила, что какое-то время была счастлива в этих отношениях, шоумен «был более нормальным», но всегда оставался эпатажным.

По ее словам, однажды он уехал в Киев, а вернулся оттуда уже с обручальным кольцом на пальце. В ответ на вопросы Есипенко Джигурда бросил неоднозначную фразу.

«Ну ты же меня не удержала», — сказал он тогда.

Актриса отметила, что после случившегося она вопреки здравому смыслу не ушла от шоумена.

«Джигурда – фантазер. Он убедил меня, что мне надо потерпеть. Сказал, что уйдет от своей супруги, когда она родит. Это потом я поняла, что заблуждалась», — констатировала она.

Джигурда ранее объявил, что ни одна женщина не сделала от него аборт, всех детей он «рожал осмысленно». Такое заявление шоумен сделал, рассуждая на тему полового воспитания.

Тем временем подруга Джигурды, балерина Анастасия Волочкова рассказала, что готова оплатить лечение поклонника, объявившего о «романе» с ней. Бизнесмен из Твери утверждает, что экс-прима Большого театра даже «забеременела» от него, но отрицает это.